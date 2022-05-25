«Тинькофф» сделал российский Google Pay. Но есть три нюанса

«Тинькофф» решил не отставать от «Сбера», «Газпромбанка» и «Яндекса» — тоже запустит свой кошелёк для онлайн-покупок. Естественно, сервис уже гордо окрестили альтернативой Google Pay, но пока реальную замену не удалось предложить ни одному банку.

Сейчас через Tinkoff Pay можно оплатить покупку более чем в 30 тыс. интернет-магазинов со смартфона или компьютера, целиком или долями. В течение этого и следующего года возможности будут расширяться, появятся платёжные сервисы из экосистемы «Тинькофф», офлайн-платежи и биометрия.

Звучит здорово, но есть три нюанса.

Первый — сервис доступен только магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Такая вот экосистемность — без одного сервиса нет другого.

Второй — офлайн-покупки будут доступны только владельцам Android, у которых и так возможностей платить бесконтактно достаточно.

Третий — всё это может просто перестать работать вместе с попаданием банка под санкции. Например, как у «Сбера».

Глобально проблема в том, что каждый банк делает сервис «для своих». Вроде как он больше нужен людям, и поэтому они должны выполнять условия — например, подключать дополнительные сервисы или использовать карты только определенного банка. Кто-то должен предложить универсальное решение, и вот тогда у нас действительно появится аналог Google Pay. А пока это только громкие слова.