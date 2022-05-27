«Открытие» не сдаётся. Михаил Задорнов не хочет отдавать ВТБ ещё один банк

В своё время он расстался с ВТБ24 и не считает, что сделка дала ожидаемый эффект. Спасти «Открытие» Задорнов пытается через Минфин — его письмо министру финансов с самого утра цитируют деловые медиа.

На ЦБ надежды нет: регулятор сразу же публично поддержал консолидацию и вряд ли пойдёт на попятную. Хотя скорее всего понесёт убытки при передаче актива в ВТБ — на санацию ушло около 2 трлн рублей.

Что не устраивает Задорнова и почему:

Присоединение «Открытия» к ВТБ не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса и капитальной устойчивости. Норматив достаточности капитала объединенного банка составит всего 10,6%, нужно 11,5%, а у ВТБ сейчас 10,2%.

По закону экс-собственник с долей более 1% не может участвовать в приобретении санированных банков, а ВТБ владел 7% «Открытия».

•У ВТБ не будет мотивации к завершению судебных дел против бывших собственников «Открытия» — «Бинбанка» и «Росгосстраха».

Консолидация не повышает капитальную устойчивость банковского сектора, а у ЦБ и так много проблем из-за санкций в отношении крупнейших банков.

ВТБ сделал вид, что даже не заметил выпада — как говорится, караван идёт.