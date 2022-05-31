Минфин исключил ЦБ из обсуждения регулирования криптовалют

В новой версии законопроекта «О цифровых валютах», учтены замечания Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и даже «Центра национальных проектов» при правительстве, но с ЦБ документ не согласован. И в нём много интересного.

Версия для печати
  • Разрешение использовать цифровые валюты для международных расчетов юрлиц и ИП. Можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность с использованием идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы. Раньше использование криптовалюты в качестве платёжного средства в принципе не рассматривалось. 
  • Рекламировать свои услуги смогут только криптобиржи со специальной лицензией. Другим это будет запрещено. Речь идёт даже о том, чтобы исключить их из поисковой выдачи.
  • Лицензированные криптобиржи обяжут сотрудничать с правоохранительными органами: в течение трёх лет хранить информацию о владельцах цифровой валюты и операциях с ней, по запросу делиться этими данными. Опыт уже есть.
  • Не будет ограничения по объемам вложений в цифровые валюты для юрлиц и профессиональных приобретателей.
  • Чтобы заниматься майнингом, будет не обязательно попадать в специальный реестр юрлиц и ИП.

Что сказать, время выбрано идеально. У ЦБ и без криптовалют проблем хватает, а под предлогом помощи экономике инициатива получает серьезную поддержку от всех, кроме регулятора.

Мнение «РУС» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
РУС
РУС