Как оформить карту Visa на Бали и на что похожи индонезийские банки

Можно ли оформить карту в любом банке в Индонезии?

Нет. Только по загранпаспорту РФ вам ни один банк счет не откроет. На Бали у всего русскоговорящего коммьюнити карточки Permata, этот банк открывает счета россиянам при наличие поручителя. Поручитель — местный житель, индонезиец, у которого на счету в Permata Bank есть как минимум 10 млн рупий (примерно 40 000 рублей). По факту, это требование — просто помощь братскому балийскому народу. Местный житель сходит с вами (и еще с 10 туристами, которых соберет) в банк, а вы ему за это подарите тысяч 500 рупий (примерно 2000 руб).

Что такое Permata Bank

Это десятый банк в стране по активам.

У «Перматы» больше 4 млн клиентов и 291 отделение по всей Индонезии. На Бали офисы банка есть во всех основных местах притяжения туристов и экспатов.

Считается, что у «Перматы» одно из лучших мобильных приложений на местном рынке.

Как оформить карту в «Пермате»?

В телеграме есть несколько больших чатов русских на Бали, в любом из этих чатов вам подскажут контакты. Или спросите знакомого, который провел на Бали больше пары недель — скорее всего, он тоже уже обзавелся контактом.

Алгоритм:

Находите контакт местного жителя-поручителя в чатах “Бали форум” или “Бали чатик”. Индонезийский друг назначает вам день и время похода в банк. Приходите вместе с ним в отделение. Из документов нужен только загранпаспорт РФ. В банке сотрудники общаются на базовом английском. Для оформления дебетовой карты попросят депозит — эти деньги будут неснижаемым остатком. Вам их отдадут только при закрытии счета. Для обычной дебетовой мультивалютной карточки этот депозит 1 млн рупий (примерно 3 800 руб). Во время оформления карты сотрудник банка создаст вам аккаунт для интернет- и мобильного банкинга. Карту выдадут сразу же, ждать не надо.

Придется посидеть в очереди.

Что за карта

Обычная дебетовка Visa.

Мгновенный выпуск. Она не “эмбоссированная”, без имени, поэтому и не надо ждать изготовления. Фан-факт: пин-код у карты из 6 цифр, а не из 4.

Платежи оффлайн. На Бали карты принимают во всех кафе и магазинах, карта везде работает.

Платежи в интернете. В интернете оплачивал ей Netflix и Booking – без проблем.

Paypal. Привязал к Paypal и сделал несколько переводов (Paypal не работает в России, так как считает, что если Илья Александров не сможет перевести другу в Лондон долг 30 фунтов, это изменит РФ к лучшему. Поэтому пришлось зарегистрировать новый аккаунт с индонезийской симкой и индонезийскими водительскими правами в качестве ID).

Apple pay и NFC-чипа — нету. Карта без чипа бесконтактной оплаты. К Apple Pay привязать также нельзя. В Индонезии вообще бесконтактная оплата еще не распространена — в туристическом Бали почти все торговые точки с терминалами оплаты, но большинство из них не поддерживает оплату касанием. По старинке придется засовывать устройство и вводить пин-код.

Карта мультивалютная, но на самом деле нет. Есть обязательный счет в индонезийских рупиях, и еще можно открыть три счета в других валютах. Я открыл евро, доллары США и британские фунты. Но оплачивать можно только с рупиевого счета. Если у вас нет денег на рупиевом счете, но есть 10 тыщ баксов на долларовом, то при оплате все равно будет ошибка и “недостаточно средств” — надо перевести доллары в рупии. Получается, долларовый счет нужен просто чтобы получать на него переводы свифтом и хранить баксы (без отрицательных процентов).

Стоимость свифта из России. Комиссия за входящий свифт-перевод — 10$.

Нюансы. Есть лимит на платежи в сутки, это 10 млн рупий (примерно 40 000 рублей). Если нужно купить билет с Бали до Москвы, придется открыть карту категории выше, где лимиты больше.

Чтобы платить картой за границей, Permata просит прийти в отделение или позвонить и предупредить, в какие страны вы летите. Я пока не платил картой вне Индонезии.

Осуществить долларовый перевод с Permata нельзя в мобильном банке. Только прийти в офис.

Снять доллары со счета в банкомате нельзя. Но можно прийти в офис и снять баксы в кассе.

Чата с поддержкой в приложении нет. По телефону колл-центра говорят по-английски. Но какие-то сложные вопросы отправят решать в отделение.

Как выглядит мобильный банкинг

На самом деле, терпимо.

Вход по фэйс-айди:

Вот главный экран приложения:

Показывает остаток денег на основном рупиевом счете, Transfer — это переводы, Pay Bills — тут можно оплатить мобильник, например, Top Up – положить деньги на сервисы вроде приложений доставок еды и такси.

Вот информация про счета и остатки на них:

Переводов по номеру телефона нет. Человек, которому вы переводите деньги, должен сказать вам свой account number. В приложении вы выбираете банк получателя, вводите его номер счета, сумму перевода, и все, деньги придут мгновенно.

Можно открыть депозит в рупиях прям в приложении. Ставки такие:

Хотел показать вам ставки по долларам, но тут приложуха уже вывела экран “идите в банк ногами”.

Наверное, это все.