«Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк» перестали проводить переводы в валюте. Собрали подробности.

ВТБ
- Перевод валюты в другие банки возможен только через конвертацию в рубли.
- Перевод валюты на валютный счет в ВТБ сделать нельзя.
- Исключение — белорусские рубли и казахстанские тенге.
«Сбер»
- Валютные переводы не остановлены полностью, это можно сделать в офисе банка.
- Тоже рекомендуют конвертировать валюту в рубли и потом переводить.
«Альфа-Банк»
- Банк не может гарантировать доставку перевода, и поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки.
«Россельхозбанк»
- SWIFT-переводы отключены только в зарубежные банки, валютные переводы внутри страны работают. Предлагают перевести валюту через системы срочных переводов Unistream, Contact и «РСХБ Экспресс» — переводы доступны только через офис банка.
Официальной информации об изменениях пока ни у кого на сайте нет, для примера — скриншоты «Сбера» и ВТБ.