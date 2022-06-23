«Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк» перестали проводить переводы в валюте. Собрали подробности.

«Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк» перестали проводить переводы в валюте в другие российские банки.

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ВТБ

  • Перевод валюты в другие банки возможен только через конвертацию в рубли.
  • Перевод валюты на валютный счет в ВТБ сделать нельзя.
  • Исключение — белорусские рубли и казахстанские тенге.

«Сбер»

  • Валютные переводы не остановлены полностью, это можно сделать в офисе банка.
  • Тоже рекомендуют конвертировать валюту в рубли и потом переводить.

«Альфа-Банк»

  • Банк не может гарантировать доставку перевода, и поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки.

«Россельхозбанк»

  • SWIFT-переводы отключены только в зарубежные банки, валютные переводы внутри страны работают. Предлагают перевести валюту через системы срочных переводов Unistream, Contact и «РСХБ Экспресс» — переводы доступны только через офис банка.

Официальной информации об изменениях пока ни у кого на сайте нет, для примера — скриншоты «Сбера» и ВТБ.

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