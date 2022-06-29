НСПК завершила подготовку к промышленному внедрению «СБПэй»

Теперь дело за банками: придётся доработать POS-инфраструктуру и программное обеспечение терминалов.

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НСПК завершила подготовку к промышленному внедрению «СБПэй» для NFC-операций через систему быстрых платежей. Теперь дело за банками: придётся доработать POS-инфраструктуру и программное обеспечение терминалов. 

Национальная система платёжных карт — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платёжной системы «Мир». Является операционным и платёжным клиринговым центром Системы быстрых платежей.

ЦБ и НСПК в платить вендорам за доработку ПО не собираются — хотя это устоявшаяся практика международных платёжных систем. Для наших — сложно и дорого.

Работает технология почти как Apple или Google Pay: нужно поднести смартфон к POS-терминалу и подтвердить оплату на телефоне. Для платежей могут использоваться наклейки с NFC-меткой, смартфон продавца или специальный терминал с поддержкой режима NFC-TAG. 

Несмотря на активное продвижение со стороны НСПК, банки демонстрируют довольно вялый интерес к технологии. формально к «СБПэй» подключены 105 банков, но 90% списка — банки, о которых большая часть людей никогда не слышали.

Из известных брендов:

  1. МКБ,
  2. «Точка»,
  3. ПСБ,
  4. Дом РФ,
  5. «Совкомбанк»,
  6. УБРиР,
  7. ВТБ,
  8. «ЮниКредит Банк»,
  9. МТС Банк,
  10. «Банк Россия»,
  11. «Ренессанс Кредит». 

Ни цифровых лидеров («Альфа», «Сбер», «Тинькофф»), ни засилья крупных банков. И это при том, что ЦБ обязал все кредитные организации с универсальной лицензией подключиться до 1 июля.

Ажиотаж вызван тем, что «СБПэй» — единственное приложение, через которое бесконтактные платежи доступны владельцам iPhone. А их среди клиентов банков много: 30% пользователей мобильных платёжных сервисов в России используют Apple Pay (данные НАФИ), а всего в России функционирует около 20 млн айфонов.

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