НСПК завершила подготовку к промышленному внедрению «СБПэй» для NFC-операций через систему быстрых платежей. Теперь дело за банками: придётся доработать POS-инфраструктуру и программное обеспечение терминалов.

Национальная система платёжных карт — операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платёжной системы «Мир». Является операционным и платёжным клиринговым центром Системы быстрых платежей.

ЦБ и НСПК в платить вендорам за доработку ПО не собираются — хотя это устоявшаяся практика международных платёжных систем. Для наших — сложно и дорого.

Работает технология почти как Apple или Google Pay: нужно поднести смартфон к POS-терминалу и подтвердить оплату на телефоне. Для платежей могут использоваться наклейки с NFC-меткой, смартфон продавца или специальный терминал с поддержкой режима NFC-TAG.

Несмотря на активное продвижение со стороны НСПК, банки демонстрируют довольно вялый интерес к технологии. формально к «СБПэй» подключены 105 банков, но 90% списка — банки, о которых большая часть людей никогда не слышали.

Из известных брендов:

МКБ, «Точка», ПСБ, Дом РФ, «Совкомбанк», УБРиР, ВТБ, «ЮниКредит Банк», МТС Банк, «Банк Россия», «Ренессанс Кредит».

Ни цифровых лидеров («Альфа», «Сбер», «Тинькофф»), ни засилья крупных банков. И это при том, что ЦБ обязал все кредитные организации с универсальной лицензией подключиться до 1 июля.

Ажиотаж вызван тем, что «СБПэй» — единственное приложение, через которое бесконтактные платежи доступны владельцам iPhone. А их среди клиентов банков много: 30% пользователей мобильных платёжных сервисов в России используют Apple Pay (данные НАФИ), а всего в России функционирует около 20 млн айфонов.