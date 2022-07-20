Бесплатное оформление Белкарт и пополнение через неё с российской карты по курсу МИР

Для перевода из российских банков на белорусские карты нужна карта Белкарт-МИР любого банка.

Можно оформить такую карту в банке Решение. Выпускают бесплатную виртуальную карту.

Также можно оформить виртуальную Белкарт Белинвестбанка бесплатно и полностью онлайн.

Белкарт не подходит для оплат за рубежом, а выступает мостиком для пополнения других белорусских карт.

Белкарт выпускается в белорусских рублях (BYN) и пополняется по курсу МИР, который обновляется раз в день. Актуальный курс можно смотреть здесь.

Курс МИР обновляется раз в день и зависит от курса ЦБ. После 15:00 известен курс белорусского рубля ЦБ на завтра и, если он снизился, завтра снизится и курс МИР, и наоборот. Таким образом, можно выбрать правильное время для перевода.

Выпуск Белкарт Белинвестбанка

Скачиваем приложение "Оплати" в Google Play или App Store. Проходим регистрацию как нерезидент по специальной кнопке внизу. Указывать обязательно белорусский номер. Потребуется селфи и фото загранпаспорта. По внутреннему паспорту и российскому номеру телефона не регистрироваться! Приложение принимает и то, и другое, но виртуалку не откроете и рабочий аккаунт потом на тот же паспорт уже не сможете сделать. Через 15-60 минут придёт SMS с кодом активации. Снова заходим в приложение, регистрация для нерезидентов, и вводим этот код. Всё, больше приложение "Оплати" не понадобится. Открывать в нём Белкарт не надо - вывод в другие банки с неё запрещён! Скачиваем приложение Белинвестбанка (на Google Play его нет) с сайта банка или открываем личный кабинет в браузере. Приложения для iPhone нет. И сайт, и приложение работают только в Беларуси и частично в России. Из других страны недоступны, пользуемся VPN с белорусским IP. Например, Seed4Me. Как получить бесплатно на месяц, написал здесь. Регистрируемся. Активируем анкету и вводим номер загранпаспорта. Выпускаем карту: в разделе "Карты" плюсик - Виртуальные карточки - Виртуальная карточка Белкарт-ПРЕМИУМ. Карта готова, в SMS придёт CVV код. Выбираем карту и делаем её текущей. В самом низу меню "Полный номер карты" - оттуда берём номер и срок действия.

Пополнение Белкарт

Пополняем из приложения своего российского банка в разделе переводов по номеру карты.

В приложении Тинькофф для iPhone на Белкарт не получится перевести - номер подсвечивается красным. В веб-версии и приложении Android этой проблемы нет.

В рамках лимита у Тинькофф переводы без комиссии. Стандартные месячные лимиты:

Базовый - 20000 ₽

С подпиской Pro - 50000 ₽ (подписка стоит 199 ₽ / мес, 1-ый месяц бесплатно)

Премиум - 100000 ₽

Private - 500000 ₽

Сверх лимита - комиссия 1.5%, мин. 30 ₽

Комиссии других банков:

Сбербанк - 1%, мин. 30 ₽

- 1%, мин. 30 ₽ ЮMoney - 1.5%, мин. 35 ₽

- 1.5%, мин. 35 ₽ Газпромбанк - 1.5%, мин. 50 ₽

- 1.5%, мин. 50 ₽ Альфа-Банк - 1.95%, мин. 30 ₽

- 1.95%, мин. 30 ₽ Открытие, МКБ, Юникредит, Райффайзен, ВТБ - не отправляют

Указывайте при переводе своё имя, а не VIRTUAL CARD (как указано в приложении БИБа), иначе перевод отменяется!

На Белкарт деньги зачисляются моментально. Сперва по плохому курсу белорусского банка, но через 2-3 дня пересчитаются по курсу МИР на дату операции и доначислят ещё BYN.

Перевод в другой банк через ЕРИП

Внутри Беларуси отправляем деньги бесплатно между любыми банками через национальную систему ЕРИП, к ней подключены все банки.

ЕРИП в приложениях банков обычно находится в платежах, а не переводах, называется ЕРИП или система "Расчёт". Конкретно в приложении Белинвестбанка: Платежи - плюсик - Создать новый платёж.

Меню ЕРИП выглядит везде одинаково. Нужно выбрать "Банковские, финансовые услуги" - "Банки, НКФО" - свой банк, куда переводите деньги. Реквизиты для перевода брать в приложении банка назначения. В БНБ они так и называются - "Реквизит для пополнения через ЕРИП", в МТбанке и Приорбанке это номер договора, в BSB и Альфа-Банке - номер счёта IBAN.

В Приорбанке реквизиты появляются на следующий день после открытия карты и только через ещё пару дней карту получится пополнить через ЕРИП. До этого будет ошибка "Для лицевого счета не найдено неоплаченного требования".