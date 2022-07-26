Как переводить рубли из России в турецкий DenizBank легально и без ограничений по сумме

Способ 1. Если вы в Турции, можно снять наличные с карты МИР или Unionpay, внести на счёт в DenizBank и при необходимости конвертировать в другую валюту. Этот способ, честно говоря, так себе, потому что итоговый курс RUB-USD будет самый невыгодный (конкретные значения приводить не буду из-за сильной волатильности курсов валют).

Способ 2. Если у вас есть счёт в российском банке, который не попал под санкции, вы можете сделать из него перевод валюты (доллары, евро) через систему SWIFT. На момент написания этого поста (22.05.2022) ЦБ РФ разрешает переводить себе 50000$ (или эквивалент) в месяц. Валюту, кстати, можно купить на бирже (так дешевле, чем в банке). Итоговый курс RUB-USD при таком способе будет самый выгодный. Код DenizBank для SWIFT — DENITRISXXX, остальные реквизиты можно посмотреть прямо в их приложении.

Способ 3. Если ваш банк под санкциями, вам не хватает разрешённого ЦБ РФ лимита в 50000$/месяц или по какой-то другой причине вам нужно сделать именно рублёвый перевод — вы можете легально перевести рубли со счёта в любом российском банке (даже находящемся под санкциями и/или отключённом от SWIFT) на рублёвый счёт в Денизбанке (если у вас его нет — откройте через приложение, с 20.05.2022 такая возможность появилась, ровно как и возможность обменять рубли на другую валюту онлайн). Такой перевод делается через российский банк-корреспондент АО «Денизбанк Москва» и выглядит как обычный межбанковский перевод по РФ, ограничений на сумму перевода нет (по крайней мере, до момента написания этого поста ЦБ РФ не вводил ограничения на рублёвые трансграничные переводы). В вашем интернет-банке вам нужно выбрать раздел «Перевод по реквизитам» или «Перевод в другой банк». Итоговый курс RUB-USD при таком способе будет менее выгодный, чем в способе № 2.

Как правильно заполнить реквизиты перевода?

БИК банка получателя: 044525102 (АО «Денизбанк Москва»)

Получатель перевода: DenizBank A.S.

Счёт получателя: 30111810300000000005 (это счёт турецкого DenizBank в российском банке-корреспонденте, можете позвонить в Денизбанк Москва и проверить лично)

ИНН получателя: 7705205000

КПП получателя: 770301001

Назначение перевода: Ivan Ivanov, IBAN: TR....., money transfer between own personal accounts

В назначении перевода укажите свои имя и фамилию (как указывали в Денизбанке) и IBAN рублёвого счёта (можно посмотреть в приложении). Если указать IBAN счёта в другой валюте, деньги придут всё равно на рублёвый. Далее можно конвертировать рубли в любую другую валюту.

Пруф от ЦБ РФ об отсутствии ограничений на сумму рублёвых переводов см. здесь (раздел «Трансграничные переводы и платежи»).

Могу ли я перечислить средства в рублях на свой счет в зарубежном банке? Можно ли будет потом конвертировать эти средства в иностранную валюту?

Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.