Как открыть карту Visa/MasterCard за рубежом — Турция. Разбираем на личном опыте!

Обновляем информацию о том, как гражданину РФ открыть счет в иностранном банке. В этом выпуске — Турция. Про Турцию я задал вопросы Саше Жеребцову — он клиент банка Deniz и в комментах в этом канале дал много полезных советов.

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Сашу знаю лично, мы вместе работали в МегаФоне. Он руководил там направлением спонсорства, делал разные крутые штуки с музыкальными фестивалями и спортивными мероприятиями.

Какие банки в Турции открывают счета гражданам России? Интересуют те, кто не требует турецкого ВНЖ. 

Таких банков четыре: VakıfBank, DenizBank, Seker и Ziraat. Только учитывайте, что “Зираата” два, есть еще Ziraat Katilim — он работает по мусульманской модели финансовых услуг. Этот банк тоже выдает карты, но там есть ограничения по кодам оплаты: например, по карте не пройдут покупки в магазинах алкоголя. Если вам не нужен по религиозным убеждениям именно исламский банкинг, то лучше обратиться в обычный Ziraat.

В каком банке открыл карту ты? Как выбрал банк? 

Я завел счет в Denizbank.

DenizBank раньше принадлежал Сберу, Сбер несколько лет назад продал его Emirates NBD. Это крупнейший банк Эмиратов и одна из крупнейших финансовых групп на Ближнем Востоке вообще. С точки зрения надежности считается очень серьезной организацией. 

Фото: Kerem Uzel / Bloomberg

У «Дениза» больше 700 отделений и 5 000 банкоматов. Есть поддержка на русском языке в колл-центре и возможность пополнить счет рублевым переводом из России.

Какие требуются документы?

  • Загранпаспорт РФ
  • Переведенная на турецкий и заверенная нотариусом копия внутреннего российского паспорта
  • Турецкий ИНН

Как открыть турецкий ИНН онлайн? 

ИНН можно самостоятельно открыть на этом сайте: https://ivd.gib.gov.tr/ 

Вот тут, например, подробная инструкция, как это сделать, со скриншотами. 

Это займет всего несколько минут.

Турецкий ИНН

Нужна ли турецкая сим-карта? Или можно привязать карту к российскому номеру телефона?

Можно привязать к российскому номеру, по крайней мере, в Denizbank. Но практика показывает, что смски приходят через раз. Это целая проблема. Так со всеми российскими операторами, до кого-то чуть лучше доходят сообщения, до кого-то чуть хуже. 

Турецкая сим-карта работает гораздо стабильнее. 

Есть нюанс с турецкой сим-картой и турецкими телефонами в целом. Без ВНЖ телефонный номер оформят на 3 месяца, через 3 месяца сим-карту эту отключат. Соответственно, чтобы получить постоянный телефонный номер надо или получить ВНЖ или попросить знакомого с турецким ВНЖ оформить симку для тебя. 

Если будете оформлять турецкую сим-карту, в офисе у оператора связи активируйте роуминг — удаленно это сделать не получится. 

Нужен ли депозит для открытия карты?

В начале марта мне удалось получить карту вообще без депозита. Сейчас требования ужесточились. Но нет точной информации, сколько определенный банк требует сумму депозита — я сейчас объясню, почему. 

Отделения банков в Турции чем-то похожи на российские автомобильные салоны. Знаешь, автосалон от дилера вроде бы зависим, но в целом сам устанавливает свои правила. То же самое в офисах турецких банков. В зависимости от того, какие у них горят KPI, сроки и так далее, выяснится, получишь ли ты карту, потребуют ли у тебя для ее открытия депозит и в каком объеме. 

Ты можешь прийти в офис банка и там тебе скажут, что нерезидентам карты не открывают. Придешь сюда же через 2 часа, будет другой менеджер, он скажет, что карты открывают, но нужен депозит 10 тысяч долларов. А потом ты с ним 20 минут говоришь и открываешь карту с депозитом 2000 лир (примерно 7 тысяч рублей), которые можешь снять сразу же после того, как тебе откроют счет. 

В таблице Banks in turkey, которую совместно обновляют эмигранты из России, сейчас такие данные по сумме депозитов в разных банках:

Ziraat Bankasi – 50 000 лир (примерно 2800 USD)

Vakif – 2100 лир (примерно 120 USD) 

Deniz – 10 000 USD 

Seker – открывают без депозита

Но даже по комментариям в этой таблице видно, что один и тот же банк у разных людей запрашивал разные суммы депозита.

Посоветуй лайфхак. Как избежать гигантского депозита?

Советую оформлять карту в городе, где меньше туристов. 

Сложнее всего открывать карты в туристических городах: Анталья, Аланья, другие популярные у россиян курорты. Тут самые большие очереди и самые жесткие требования по депозитам. 

При этом знаю людей, которые приезжали в Турцию на машине, в Трабзоне оформляли карты без депозита и тратили на это меньше часа своего времени в отделении.

Сроки. Как долго делают карту? Нужно ждать изготовления?

Карту выдают сразу, карта именная. 

Но банки медленные. Приходишь с утра, там какая-то адская очередь. Это было и раньше, а не случилось сейчас из-за толпы российских айтишников.

Все операции занимают безумное количество времени.

Когда я оформлял карту, я пришел в банк в 9 утра, а вышел в обед. Час-другой надо было подождать, еще часа два-три шло оформление. 

Какая у тебя карта?

Мастеркард. Самая обычная базовая.

Сама дебетовая карта стоит ноль, но берут деньги за обслуживание счетов — ежемесячно порядка 3,5 евро за EURO, 4 доллара за долларовый и 14 лир (около 50 рос. руб) за счет в лирах.

Есть какие-то проблемы с этой картой?

Основные ограничения карты — это лимит 5 тысяч лир (280 USD) на снятие наличных и 30 тысяч лир (1700 USD) на платежи в день. В приложении пишут, что эти лимиты можно поднять, но нужно для этого прийти в офис банка. 

Еще обязательно в интернет-банке поднять лимит для оплаты без SMS-подтверждения (3D secure). Иначе будут проблемы с оплатой booking.com, Airbnb, Netflix и так далее. Как это сделать написано в Стамбульском канале.

У турецких карт по умолчанию отключены платежи в интернете. Нужно звонить на горячую линию и включить онлайн-платежи, у Дениза есть русскоговорящзая поддержка. Именно звонить — в приложении это не активируешь.

Ну и про Apple Pay-Google Pay забудьте. Турецкие карты не работают с этими системами. 

Как пополнять карту? Как перевести рубли из российского банка в Турцию?

Два варианта — Swift или рублевый перевод.

Я пересылал доллары — на сумме больше 10.000 комиссия получилась 40$ за входящий SWIFT в Denizbank. (На сайте Denizbank в тарифах указано, что комиссия за входящие свифты составляет 0,4%, максимум 360 турецких лир).

У Denizbank в России есть банк-корреспондент “Денизбанк Москва”. Соответственно, из России на счет в Турцию можно отправлять рубли. Платеж без комиссий за входящий перевод, идет 1 день, не считая праздники и выходные. Отправляется по реквизитам таким же, как межбанковский перевод внутри России. Вот тут написано, как заполнять реквизиты.

Эти рубли можно конвертнуть в лиры или доллары внутри приложения Denizbank. Будет примерно плюс два-три рубля к биржевому курсу. Но конвертировать надо именно во время работы биржи — в рабочие часы будних дней. В выходные спред становится грабительским.

Покажи, как выглядит мобильное приложение. 

Вот как выглядит приложение Denizbank:

Саша, спасибо!

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