Как открыть карту Visa/MasterCard в Армении и Казахстане

Армения
В Армении остался один банк, который не запрашивает документов кроме загранпаспорта — Unibank (https://www.unibank.am/ru/).
При оформлении берут стоимость обслуживания за год, это 150 тысяч армянских драм (около 370 долларов США).
«Здравствуйте! Сделала мультивалютную карту visa в Юнибанке, делюсь опытом. Паспорт понадобился один, загран в котором штамп въезда в Армению. Больше никаких документов. Доплаты за срочность не делала, в порядке очереди. Пришла утром в понедельник, что карта готова позвонили в среду днём, при этом во вторник у них был какой-то праздник, нерабочий день.
Из нюансов:
- они рано заканчивают работать — (все отделения) в 16.30
- при внесении валюты (драм) меньше какой-то суммы — комиссия
- стоимость обслуживания снимают сразу за год 150 000 драм, её можно оплатить только наличными, но это могут быть рубли
- нужно отдельно проговорить, чтобы включили возможность оплаты по интернету (по умолчанию нет)
- лучше подключить смс информирование. У меня пока я этого не сделала не приходили коды при оплате в интернете
У карты есть рублевый корреспондентский счёт, на который можно переводить рубли из России без swift (есть отдельная система переводов для стран СНГ) и три виртуальных счёта: драмы, доллар и евро. В какой валюте платишь, с той и списывается.
Опробовала карту в Европе, и евро и доллары оплачивает. В том числе на booking.com»
Ссылка на отзыв: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=11066252#p11066252
Казахстан
В Казахстане идите во «Фридом Финанс» или «Каспи». Нужен загран. А еще нужен местный документ, который называется ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Вы можете получить его самостоятельно, но онлайн — нельзя.
Нужно идти в местный МФЦ (центр обслуживания населения).
Я не буду писать детальный обзор на Казахстан, потому что подробный разбор есть в «Тинькофф-журнале».
Вот что пишет автор статьи в саммари:
- В Казахстане развитая банковская система, поэтому много комфортных по стоимости банковских продуктов. Но не все из них доступны нерезидентам — в некоторых банках, чтобы открыть счет, придется подтвердить, что вы работаете или учитесь в стране.
- В банках, которые открывают счета нерезидентам, получить карту несложно. Но есть нюансы — стоит планировать поездку, учитывая, что ИИН и карту могут выдать с задержкой.
- Валюта в Казахстане — тенге. Но купить его в России сейчас сложно, поэтому берите с собой наличные рубли, доллары или евро и меняйте в местных обменниках. Рассчитывать на карту «Мир» не стоит: у банков очень невыгодный обменный курс.
Вот ссылка на статью: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/
Обратите внимание на комментарии от автора сразу под статьей — там актуальная информация по некоторым вопросам.