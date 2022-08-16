Как открыть карту Visa/MasterCard в Армении и Казахстане

Армения

В Армении остался один банк, который не запрашивает документов кроме загранпаспорта — Unibank (https://www.unibank.am/ru/).

При оформлении берут стоимость обслуживания за год, это 150 тысяч армянских драм (около 370 долларов США).

«Здравствуйте! Сделала мультивалютную карту visa в Юнибанке, делюсь опытом. Паспорт понадобился один, загран в котором штамп въезда в Армению. Больше никаких документов. Доплаты за срочность не делала, в порядке очереди. Пришла утром в понедельник, что карта готова позвонили в среду днём, при этом во вторник у них был какой-то праздник, нерабочий день.

Из нюансов:

они рано заканчивают работать — (все отделения) в 16.30

при внесении валюты (драм) меньше какой-то суммы — комиссия

стоимость обслуживания снимают сразу за год 150 000 драм, её можно оплатить только наличными, но это могут быть рубли

нужно отдельно проговорить, чтобы включили возможность оплаты по интернету (по умолчанию нет)

лучше подключить смс информирование. У меня пока я этого не сделала не приходили коды при оплате в интернете

У карты есть рублевый корреспондентский счёт, на который можно переводить рубли из России без swift (есть отдельная система переводов для стран СНГ) и три виртуальных счёта: драмы, доллар и евро. В какой валюте платишь, с той и списывается.

Опробовала карту в Европе, и евро и доллары оплачивает. В том числе на booking.com»

Ссылка на отзыв: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=11066252#p11066252

Казахстан

В Казахстане идите во «Фридом Финанс» или «Каспи». Нужен загран. А еще нужен местный документ, который называется ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Вы можете получить его самостоятельно, но онлайн — нельзя.

Нужно идти в местный МФЦ (центр обслуживания населения).

Я не буду писать детальный обзор на Казахстан, потому что подробный разбор есть в «Тинькофф-журнале».

Вот что пишет автор статьи в саммари:

В Казахстане развитая банковская система, поэтому много комфортных по стоимости банковских продуктов. Но не все из них доступны нерезидентам — в некоторых банках, чтобы открыть счет, придется подтвердить, что вы работаете или учитесь в стране. В банках, которые открывают счета нерезидентам, получить карту несложно. Но есть нюансы — стоит планировать поездку, учитывая, что ИИН и карту могут выдать с задержкой. Валюта в Казахстане — тенге. Но купить его в России сейчас сложно, поэтому берите с собой наличные рубли, доллары или евро и меняйте в местных обменниках. Рассчитывать на карту «Мир» не стоит: у банков очень невыгодный обменный курс.

Вот ссылка на статью: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/

Обратите внимание на комментарии от автора сразу под статьей — там актуальная информация по некоторым вопросам.