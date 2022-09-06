ВТБ массово внедряет китайские банкоматы и запускает переводы в юанях в обход SWIFT

ВТБ делает серьёзную ставку на Китай, чтобы получить конкурентное преимущество перед другими санкционными банками.

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Банк готовится массово внедрить китайские банкоматы, перезапускает переводы в юанях в обход SWIFT и призывает все банки как можно быстрее уходить от доллара и евро к юаням, тенге и другим валютам.

Красивый лозунг — «многополярный мир предусматривает многополярность расчетов». В реальности же «санкционное кольцо» вокруг российских банков продолжит сжиматься — нужно учиться работать в санкционном режиме.

Как работают переводы в обход SWIFT

Максимальная сумма одного онлайн-перевода в Китай — 20 млн рублей или эквивалент в юанях, но не более 100 млн рублей в месяц. На переводы в офисах лимитов нет. Комиссия — 1%, максимум 200 юаней.

Пока доступны только переводы от частных клиентов в адрес юридических лиц. Это будет востребовано у небольших предпринимателей, которые что-то покупают в Китае. Возможность перевести деньги сейчас есть в ВТБ и «Абсолют Банке», где они идут через китайскую CIPS.

Какой конкретно механизм использует ВТБ вместо SWIFT, не известно. Это может быть китайский аналог SWIFT — CIPS, российский аналог — СПФС или прямые корреспондентские отношения между банками.

Кто сделает новые банкоматы

Кроме расчётов в новых валютах и обхода SWIFT приходится искать новых производителей ПО и устройств самообслуживания. Другие банки тоже переходят на банкоматы из Китая, а вот отечественные разработки пока никого не заинтересовали.

ВТБ уже окончил тестирование банкоматов из КНР и после пилота массово внедрит их в свою сеть. Это китайские устройства GRG серии H68VL. До середины октября пять банкоматов появятся в Москве, а до конца года их внедрят массово.

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