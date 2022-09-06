Куда деть юани? Поесть на них не купишь

Может, это технические неполадки и их сейчас заботливо починят, может, какие-то планы биржи по избеганию того, о чем пост "о возможности блокировки долларов на счетах".

Правда, я не знаю, какой это может быть план.

Давайте тогда поговорим про юань — чтобы там не приостанавливалось, юань продавать и покупать граждане РФ скорее всего смогут безболезненно.

Уважаемые подписчики спросили, какой смысл покупать юани, если все равно их не вложишь никуда.

Не совсем так:

В условиях прощания страны с долларами и евро (потому что оттуда, где и то, и другое печатают, веет легкой прохладой) компании и банки начнут предлагать продукты в юанях.

Я на прошлой неделе купил облигации компании «Полюс Золото» в юанях. Облигации — самый консервативный инструмент в инвестициях, наиболее похожий на стандартный банковский депозит. По сути, компания «Полюс» берет у меня в долг и возвращает с процентами.

Я вложил 9000 юаней (что-то под 80 000 руб), доходность будет порядка 3,8% годовых. Покупал через тинькоффские инвестиции.

Это доходности соизмеримы с теми, что есть по долларовым облигациям.

При этом курс юаня сильно коррелирует с курсом доллара США. А коррелирует он потому, что это не совсем рыночная валюта. Курс юаня двигают куда надо заботливые кормчие компартии Китая.

У юаня есть риск (прежде всего, геополитический — возможная ссора Китая и Штатов из-за Тайваня или по-другому поводу), но купить на часть сбережений юань и вложить под нормальную для валюты ставку считаю правильным решением.

Давайте расскажу трэвел-заметку про стабильность юаня. Когда прилетаешь в Шанхай, из аэропорта до центра добираешь на аэроэкспрессе Maglev, это поезд из будущего. Он едет на магнитной подушке, то есть висит над рельсом (?) в воздухе, и разгоняется до 430 километров в час. Ощущения максимально похожи на ощущения взлета в самолете.

А потом ты гуляешь по Шанхаю, и где-то в центре можешь заглянуть в открытую дверь дома, а там земляной пол (в смысле нету пола).

Вот так и юань — вроде и скоростной поезд Maglev от «мировой фабрики», но есть нюанс.