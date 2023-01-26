У Минфина и Госдумы пока не получилось договориться, какой налог должны платить майнеры

Первый вариант — аналог единого налога на вмененный доход от 7 до 15%, второй — налог на прибыль — 20%.

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Самое забавное, что всё это как будто для майнеров, а не для государства, которому нужно как-то повысить прозрачность сектора и попутно забрать себе часть денег, которые там есть.

Главный аргумент с обеих сторон — что добытчики криптовалюты очень хотят работать в правовом поле и платить налоги. А почему тогда не 4% как у самозанятых? Аргументов можно накидать порядочно: и стимулирование инновационной сферы, и высокая мотивация выйти из серой зоны, не потеряв 1/5 дохода.

Но нет — это ведь слишком маленький кусочек пирога. Ради него и не стоило затевать эпопею по легализации длиной в полтора года.

После противостояния ЦБ и Минфина длиной в год законопроект о регулировании майнинга в России готов к первому чтению. Уже на этой неделе Госдума рассмотрит документ, который легализует майнинг, регламентирует декларацию дохода и уплату налогов.

После принятия законопроекта майнеры смогут законно заниматься добычей криптовалют, а обычные люди — ими владеть.

Зачем это государству

Если опустить громкие речи про правовой статус майнеров, которые «больше не будут бояться» — всё очень просто: ради налогов.

Россия входит в топ-5 стран по объему добычи криптовалюты. Это огромные налоговые сборы, которые государство сейчас недополучает.

ЦБ может быть сколько угодно против оборота криптовалют в России — он скорее всего мало кого волнует кроме людей, которые хотят на этом заработать. Тут основной бенефициар — финансовая инфраструктура, которая будет зарабатывать на комиссиях. А в случае майнинга это государство.

Сейчас большинство компаний, которые связаны с криптовалютой, платят 20% — по cтавке налога на прибыль. Для тех, кто уже работает в белой зоне, 15% — это шаг вперёд, но других такая ставка вряд ли замотивирует.

Что ещё может помочь:

  • учёт расходов на производство криптовалюты при расчёте налога;

  • различные ставки налога на прибыль в зависимости от сроков реализации цифровой валюты;

  • коэффициенты для разных криптовалют в зависимости от сложности добычи.

А пока ведомства спорят и ставят друг другу условия, рынок всё дальше уходит в серую зону.

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