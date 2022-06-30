Хроники ВТБ

Это зачетный квест! И я еще только в начале пути.

На прошлой неделе нас все-таки выкинули в новый интернет-банк. Разумеется, первое, что случилось - это невозможность войти

1. На подпись гендира пишет, что не правильные логин/пароль. Для старого правильные, для нового не правильные.

2. По велению техподдержки стала менять пароль. Получила "Операция не доступна. Обратитесь в техподдержку". Ну... обращение моё и ныне где-то там.

3. На мою подпись система сказала, что действовавший в старой системе пароль содержит недопустимые символы. Ок, пытаюсь поменять. Двухфакторная защита, ёёё! Сначала код из смс, потом код из электронной почты. И всё бы хорошо, но новый интернет-банк опять раскопал мою почту, которая упомянута была лет 5 назад по совершенно другой организации, и доступа к ней нет и быть не может. (Для справки: почту меняли, директор специально ходил около года назад в отделение банка, дистанционно ее поменять нельзя)

4. В общем счет в ВТБ у нас почти мертв, но именно там на учете два контракта. И случилась радость - иностранцы прислали деньги, в другой банк, и надо туда дать ведомость банковского контроля из ВТБ. Т.е. ждать, пока "само рассосется" уже нельзя.

5. После некоторого количества попыток пообщаться с банком по телефону пошли в гендиром в банк пешком, хорошо, что рядом. Там люди! Живые! Милые! Вот сейчас честно, в отделении с нами общалась очень хорошая сотрудница.

Отключили меня вообще нафиг, оставили только подпись гендира. Сначала, правда, мы хотели сделать две первые подписи, но ВТБ считает, что имеет право контролировать наши внутренние дела, и главбух по их мнению не имеет права иметь первую подпись. (Для справки: другие банки такую конструкцию преступной не считают)

6. В новый интернет-банк зашла. Уже ура! Но... по валютному контролю ничего неть... Увидела кнопку чата, поздоровалась и спросила, где собственно у них тут искать наши ведомости. "Помощник ВТБ" дебил 200% сказал "Ваш запрос содержит очень много деталей."

Ну, ок, нажала кнопку "вызвать оператора".

7. Полчаса "оператору" понадобилось, чтобы спросить... номер телефона, куда позвонить. Сие особо прекрасно с учетом того, что номер привязан к интернет-банку. Говорят, мне когда-нибудь позвонят...

8. Звонок состоялся. С одной стороны информация меня порадовала: не я дура, которая не нашла, куда нажать. С другой... ну просто "данные не перенеслись". Но вы напишите письмо на адрес эл.почты с приложением скрина экрана, и техподдержка попробует перенести. Время на помощь дней пять... но может быть чудо случится раньше. Пугает то, что адрес эл.почты из пункта два моих хроник

Продолжаю наблюдения