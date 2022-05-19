5 правил, как правильно менять мотивацию для сотрудников

Наши торговые представители начали шантажировать увольнением. В связи с этим, чтобы не потерять клиентов, руководителю нужно вовремя принять правильное решение. Давайте сегодня разберем, как правильно

Правило 1

Правило коромысла. Если вы добавляете нагрузки - нужно добавить и бонусов. Поэтому если теперь торговый должен быть в 9-00 в торговой точке, у него должны добавиться проценты, бонусы, свободные часы за достижение результата. Верно и обратное: если вы повышаете мотивацию сотруднику - область его ответственности должна быть шире. И никак иначе

Правило 2

Правило переходного периода. Когда мы объявляем об изменении мотивации, у нас должен быть период (от 1 до 3 мес), когда мы еще продолжаем выплачивать мотивацию «по-старому», но показываем, сколько сотрудник будет зарабатывать по-новому. И говорим о конкретных действиях, которые должен совершить сотрудник для роста зарплаты

Правило 3

Правило одного ответственного. За каждую территорию, клиента, план должен отвечать один и только один сотрудник. Поэтому все схемы мотивации, в которых мы работаем «командой» в перспективе принесут снижение рентабельности собственнику. Мы можем рассматривать командный бонус, когда один из сотрудников отвечает за количество клиентов на территории, а второй за сумму среднего чека по этим клиентам. Поэтому все варианты с введением еще одной единицы на территории / клиентской базе приведут вас к затратам и снижению эффективности

Правило 4

Правило карандаша. Письменной фиксации условий. Под которым подписывается каждая из сторон. Думаю, комментарии тут излишни. Однако, не все действуют в соответствии с этим правилом

Правило 5

Правило восхождения. Если вы решили поменять мотивацию, уже сообщили об этом, но столкнулись с сопротивлением и решили все оставить пока как есть - знайте в следующий раз будет еще сложнее, а сотрудники уже сейчас начнут работать менее эффективно. Поэтому решили подниматься - поднимайтесь и приводите систему мотивации в тот вид, в котором она будет приносить более высокие результаты

А теперь еще раз можно посмотреть описание нашего бизнес-голосования и легко найти правильный ответ. Увидели? Всем хорошего дня