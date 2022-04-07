Письма в ФНС без ответа. Куда жаловаться?

Мой вопрос:

Планируется ли вами выпуск программы для проверки форм налоговой отчетности ( вот, очередные изменения к очередной форме - Пересмотрели контрольные соотношения для новой формы расчета по страховым взносам), т.к. проверять все эти соотношения в ручную, очень трудоемко...

В ответ сегодня пришло Письмо, в котором целую страницу мне объясняют, что

Письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах предоставляются таким лицам только в связи с выполнением ими обязанностей соответственно, налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов, налоговых агентов.Из запроса не следует, что Вы являетесь законным представителем конкретного налогоплательщика, плательщика страховых взносов.

Потом куча ссылок на НК и другие документы. А чуть ниже делается вывод:

Поскольку доверенность от Вас не представлена, указанное обращение остается без рассмотрения.

И подпись - Начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов М.В. Сергеев

Вот думаю теперь, написать жалобу, чтобы проверили законность отказа, или еще что придумать?