Как доказать движимость имущества. Какой ущерб при перемещении считать приемлемым

В статье расскажем, какой уровень ущерба при перемещении объекта позволяет считать его движимым. Как обосновать размер ущерба. И как убедить арбитров в своей правоте. Поможет ли компании письмо от производителя.

Кто и как может оценивать размер ущерба от возможного перемещения объекта

Оценивать потенциальный размер ущерба от возможного перемещения объекта будут арбитры. Доказательства примут на основе внутреннего убеждения (ст. 71 АПК).

Допрос. Общество, доказывая, что спорные объекты – движимое имущество, сослалось на показания главного инженера. Он показал, что спорные объекты – это не здания. Это модульные, легко возводимые конструкции. Их можно устанавливать на различные фундаменты. Модули легко демонтируются, и устанавливаются на новый фундамент.

Кассация пришла к выводу, что нижестоящие суды не оценили эти показания по существу. Дело отправили им на пересмотр (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.06.2022 № А58-9119/2020).

Информация от изготовителей. Арбитры могут принять письма от изготовителей объектов к сведению, но могут отнестись критически. Например, в постановлении Девятого ААС от 26 ноября 2021 № А40-317545/2018 суд информацию из писем отклонил.

Компания утверждала, что отнесла имущество к движимому, потому что так было написано в письмах изготовителей. Однако суд отметил, что письма не относятся ни к экспертизе, ни к нормативно-правовым актам.

Информация в этих письмах ничем не обоснована. Это только личное мнение поставщиков и производителей. Арбитры отметили, что производители – коммерческие организации. Они заинтересованы в представлении своих товаров в привлекательном для покупателей свете. В том числе в том, что их можно неоднократно и без вреда демонтировать. Данные от производителей необъективны.

Разъяснения от министерств и ведомств. Арбитры могут принять это к сведению, но только как косвенные доказательства. Так, в упомянутом постановлении Девятого ААС от 26 ноября 2021 № А40-317545/2018 арбитры отклонили письмо Минэнерго и ответ замминистра. Они не относятся к нормативно-правовым актам.

Причем в этих же письмах было указано, что разъяснение законодательства не входит в компетенцию Минэнерго. У него нет правовых оснований для квалификации спорного имущества в качестве движимого или недвижимого.

Экспертиза. Экспертиза также не имеет для арбитров обязательной силы. Причем судьи могут по-разному оценивать результаты одной и той же экспертизы (определение ВС от 11.11.2016 № 305-КГ16-14860).

Так, в этом деле суд первой инстанции посчитал, что экспертиза признала имущество движимым. Апелляция решения отменила. Она посчитала, что в экспертизе выводы противоречат исследовательской части и документам. Правда, конкретику не привела.

Кассация не смогла понять, почему апелляция, не признав результаты экспертизы, не назначила иную. А приняла решение на основе доводов налоговиков, у которых нет специальных знаний.

Кассация отменила решение апелляции, и оставила в силе выводы первой инстанции. А Верховный суд поддержал это решение.

Когда арбитры считают ущерб от перемещения неприемлемым

Ущерб от перемещения спорного объекта арбитры посчитают неприемлемым, если после демонтажа имущество потеряет существенную часть его стоимости (определение ВС от 11.11.2016 № 305-КГ16-14860). Пример - постановление АС Поволжского округа от 4 марта 2022 № А65-10705/2021.

Показатель остаточной стоимости имущества компании по данным налоговой декларации и бухгалтерского баланса отличался на 2 млрд руб. Налоговики потребовали объяснений.

Компания указала, что включила в состав движимого имущества оборудование химводоочистки, питательный насос котлов, котлы и турбины, внутрицеховые технологические трубопроводы котлов и турбин, трансформаторы, распределительные устройства, баковое хозяйство. Инспекторы решили, что все это – составные части недвижимости. А компания просто уклоняется от уплаты налога на имущество.

Суд поддержал инспекцию. Более 50 процентов затрат на формирование первоначальной стоимости спорного имущества составляли затраты именно на то, чтобы оно смогло просто функционировать.

Спорное имущество компании объединяли единый проект, производственное назначение и режим работы. Конструкция трубопроводов не предполагала, чтобы их разбирали и перемещали на новое место.

Перемещение данных объектов нанесло бы несоизмеримый ущерб его целости и функциональному назначению. Это признак недвижимости (ст. 130 ГК).

Когда арбитры считают ущерб от перемещения приемлемым

Когда арбитры полагают спорный объект оборудованием, стоимость демонтажа не имеет решающего значения. Пример - постановление Четырнадцатого ААС от 30 января 2020 № А05-879/2018.

Суд не принял заключение эксперта, который указал на экономическую нецелесообразность последующего демонтажа оборудования. Арбитры посчитали, что сам по себе факт того, что демонтаж и перемещение оборудования потребуют дополнительных затрат и частичной ликвидации здания, еще не означает, что данное оборудование необходимо только для того, чтобы обслуживать здание.

Ссылка инспекции на то, что спорные объекты смонтированы на фундаменте, значения не имеет. Фундамент включается в состав классификации рабочих машин.

Если для перемещения объекта достаточно залить новый фундамент, объект нельзя считать недвижимостью. При условии, что основную часть основного средства можно разобрать и собрать на новом месте без потери стоимости и качества. Здесь нельзя говорить о существенном ущербе (постановление АС Центрального округа от 04.06.2020 № А36-12764/2017).

Когда возможность безопасного демонтажа не имеет значения

Арбитры могут не оспаривать по существу возможность перемещения спорного объекта без его повреждения. Они переносят акцент на то, что основной объект не сможет вести производственную деятельность, если извлечь спорный объект. Поэтому оба этих объекта составляют единое целое. Такое решение было принято, например, в постановлении АС Волго-Вятского округа от 07.10.2021 № А17-8198/2019.

Аргументы организации. Компания пыталась доказать, что блочно-модульная котельная – движимое имущество. Она не часть недвижимости, так как блок-секции котельной – это не здания.

Котельная и производственные цеха имеют разные сроки полезного использования. У котельной нет прочной связи с землей. Ее работа носит вспомогательный характер.

Секции блок-модулей выполняют ограждающие функции. Работу БМК по производству пара и горячей воды обеспечивает котельное оборудование. Значит, это просто оборудование, помещенное в модуль.

Модули и оборудование котельной можно демонтировать и собрать на новом месте без утраты технических характеристик.

Решение арбитров. Судьи рассмотрели заключение экспертизы. Котельная предназначена для производства пара и горячей воды для производственных зданий. Объекты соединены системой труб. Как указано в рабочей документации, котельная работает круглый год.

Арбитры решили, что котельная – это сооружение. Производственные цеха не могут работать без котельной. Котельная не может работать без этих цехов и системы трубопроводов. Поэтому эти объекты составляют единое целое. Возможность демонтажа котельной без потерь не имеет значения.

Верховный суд поддержал решение (определение от 03.02.2022 № 301-ЭС21-27661).

Общие критерии недвижимости для инспекций

ФНС выделила для инспекторов три признака недвижимости, которыми они должны руководствоваться в работе (письмо от 28.08.2019 № БС-4-21/17216@).

Объект должен быть прочно связан с землей: непосредственно, через соединение с другой недвижимостью, или как подземная коммуникация.

Переместить объект нельзя, не причинив ему несоразмерный ущерб. После этого он не будет пригоден к использованию.

У объекта есть собственные полезные свойства, которые не зависят от участка, где он находится, или другой недвижимости.

Судьи добавляют также собственные критерии: прочность, долговечность, стационарность, фундаментальность, индивидуальная определенность, место нахождения (определение ВС от 25.09.2020 № 305-ЭС20-12979).