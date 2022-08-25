Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна

В письме Минфина от 03.08.2022 № 03-07-11/74909 чиновники напомнили, что передача недвижимости в безвозмездное пользование «карается» дополнительными налоговыми начислениями. Поэтому рекомендуем при нестандартных условиях передачи убедиться, что сделка действительно возмездна.

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Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна

Что написано в кодексе. Реализация товаров, работ и услуг на территории России – объект для начисления НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Безвозмездное оказание услуг – тоже реализация. Как минимум, чтобы начислить НДС.

В пункте 2 статьи 146 НК есть перечень операций, которые облагать налогом не надо. Безвозмездная передача недвижимости там указана. Но только в отношении субъектов на федеральной территории «Сириус», а также ГУП, МУП, государственным и муниципальным учреждениям. Иначе говоря, коммерческих организаций это не касается.

Что касается налога на прибыль, то затраты в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и затраты, связанные с такой передачей, в расходах не учитываются  (п. 16 и 49 ст. 270 НК).

Таким образом, владельцу недвижимости, который передал ее в безвозмездное пользование, придется доплатить НДС и налог на прибыль.

Что следует учесть. При передаче недвижимости во временное пользование проверьте сделку на безвозмездность. Показательно в этой связи постановление АС Волго-Вятского округа от 04.02.2020 № А11-10353/2016.

Компания заключила договор с предпринимателем, что передает ему помещение столовой, а тот кормит работников компании по талонам. Стоимость содержания здания и коммунальные услуги оплачивала организация. При этом компания не считала договор передачи помещения безвозмездным. Ведь предприниматель дает встречное представление.

Однако налоговики сняли компании расходы и доначислили НДС. А арбитры их поддержали.

Предприниматель кормил работников компании. Но организация оплачивала это питание. Предприниматель не возмещал компании стоимость расходов по содержанию помещений столовой.

Встречным представлением к питанию работников была его оплата организацией. Встречного представления к передаче помещения не было.

Если бы компания передала помещение предпринимателю, а тот взамен кормил работников компании за собственный счет, сделка по передаче помещения была бы возмездной. А так – нет.

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Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна

В письме Минфина от 03.08.2022 № 03-07-11/74909 чиновники напомнили, что передача недвижимости в безвозмездное пользование «карается» дополнительными налоговыми начислениями. Поэтому рекомендуем при нестандартных условиях передачи убедиться, что сделка действительно возмездна.

Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна
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