Работа за рубежом. Когда НДФЛ платить не надо

Дистанционка из Казахстана

В связи с известными событиями немало наших соотечественников удалились в Казахстан и работают оттуда дистанционно. Надо ли им платить НДФЛ?

Доход – не из России. У людей, не слишком хорошо знающих нормы НК, есть обоснованные сомнения. Находятся они в Казахстане. Работают с его территории. Но деньги-то получают из России. Обычная логика подсказывает, что это – доход от источника в России.

Однако это не так. Здесь налоговая логика с обычной не совпадает. Дистанционка – это работа по трудовому договору, но вне места нахождения работодателя и вне его контроля, с помощью интернета (ст. 312.1 ТК). Вознаграждение за работу за пределами России для налоговых целей относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК). Принято считать, что если гражданин физически находится за пределами России, то и работу он выполняет за ее пределами.

Кто должен платить налог. НДФЛ с доходов, которые получены от источников вне РФ, платят только российские налоговые резиденты (ст. 209 НК). А налоговые резиденты России – это физические лица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК). При этом окончательный налоговый статус физлица определяют только по итогам календарного года.

Так что, например, человек, в конце февраля уехавший в Казахстан, потеряет статус налогового резидента России где-то в районе сентября. И по итогам 2022 года платить НДЛФ в российский бюджет уже не должен.

Как влияет налоговое соглашение с Казахстаном. Напомним, что международные налоговые соглашения России имеют приоритет над национальным законодательством (п. 1 ст. 7 НК). При этом, как и все подобные документы, Конвенция с Казахстаном от 18.10.1996 написана таким языком, что понять ее без дополнительных разъяснений Минфина сложно.

В Конвенции, например, указано, что резидентом может быть любое лицо, которое по национальному законодательству платит налоги на основании его местожительства или постоянного местопребывания. Но этот термин не включает физлицо, которое платит налог в этом государстве только в отношении дохода из источников в этом государстве. Так вот, Минфин поясняет, что критерий налогового резидентства для уплаты НДФЛ физлицо должно определять по российскому НК.

Однако есть еще один повод для беспокойства. Это так называемый критерий «центр жизненных интересов» (п. 2 ст. 4 Конвенции). Например, если у физлица жилье – в России, семья осталась в России, работа – на российскую компанию, и банковские счета – тоже в России, то и «центр его жизненных интересов» - это тоже Россия. Значит, российский гражданин в Казахстане с таким бэкграундом все-таки может считаться российским налоговым резидентом?

Нет, не может – снова разъясняет Минфин. Этот дополнительный критерий. Он нужен только для спорных случаев. Когда по национальному законодательству каждого из государств конкретное физлицо одновременно считается налоговым резидентом в каждом из них (письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/74969).

Работа в Иране

Гражданин заключил договор с российской компанией, но работать ему приходится в Иране. Как в этой ситуации надо платить НДФЛ.

Доход – не из России. Можно ли считать, что если физлицо работает на территории Ирана именно по заданию российской компании, то он все-таки получает вознаграждение за работу в России? Нет, нельзя. Правила тут действуют аналогичные случаю с дистанционкой.

Когда трудовой договор предусматривает место работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за такую работу относится к доходам от источников за пределами России (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК). И обязанность платить НДФЛ в России зависит от налогового резидентства физлица.

Как влияет налоговое соглашение с Ираном. Из соглашения с Ираном от 06.03.1998 следует, что зарплата за работу по найму облагается налогом там, где физлицо работает. Но при условии, что он стал налоговым резидентом этого государства (п. 1 ст. 15). Так что если российский гражданин в Иране перестал быть налоговым резидентом в России, а стал – в Иране, НДФЛ он не платит.

Однако есть пара нюансов. Налог с зарплаты надо платить в Иране, если физлицо считается налоговым резидентом Ирана. Но только при условии, что у такого физлица есть сертификат о резидентстве, который должны выдать компетентные органы Ирана.

И самое интересное. Могут быть ситуации, когда физлицо не будет считаться налоговым резидентом ни одной из сторон. Тогда, как указали в Минфине, правила Соглашения не работают, надо применять правила НК (письмо от 03.08.2022 № 03-04-06/75074). Но тогда получается, что НДЛФ в России платить все равно не надо. Ведь источник дохода находится вне России, а гражданин не считается российским налоговым резидентом.