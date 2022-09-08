Как учесть транспортные расходы, если машину не пустили в ЕС

Сложная ситуация

Поляки не пускают российские фуры в Европу. Автомобили прошли пункт пропуска в Белоруссии, но польские таможенники завернули машины обратно.

Груз вернулся поставщику в Россию. А транспортники выставили акты за возврат машин с грузом от границы обратно.

Есть два вопроса. Во-первых, какую ставку НДС применять — ведь транспорт шел по территории иностранного государства — Белоруссии.

Во-вторых, какими документами подтвердить транспортные расходы.

Что Минфин решил с НДС

Чиновники ответили уклончиво. Нулевая ставка НДС применяется для услуг по международной перевозке товаров (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК). Под международной перевозкой надо понимать перевозку, когда пункт назначения или пункт отгрузки товаров находятся за пределами России.

Кроме того, чтобы получить нулевую ставку, нужен комплект документов (п. 3.1 ст. 165 НК):

контракт;

копии транспортных или товаросопроводительных документов.

Если услуга по перевозке не подпадает под международную, НДС надо начислять по ставке 20 процентов (п. 3.1 ст. 165 НК).

Автор вопрос явно имел в виду, что перевозка-то шла по Белоруссии. Но, видимо, чиновники решили, что раз груз не дошел до адреса иностранного покупателя за рубежом, то и международной перевозки нет.

Что Минфин решил с документами

Чиновники выдвинули три тезиса:

документы о затратах на международную перевозку надо оформить в соответствии с российским законодательством;

конкретный перечень документов, которые подтверждают те или иные расходы, в НК отсутствует;

затраты на перевозки можно обосновать любыми документами, которые устроят налоговиков.

Какие документы могут нам помочь

Обычная ситуация. Чтобы подтвердить транспортные расходы, нужны документы перевозчика. При доставке автомобилем это транспортная накладная.

Подписывает транспортную накладную грузоотправитель вместе с перевозчиком при отправке груза. Грузополучатель расписывается в накладной при получении груза.

Необычная ситуация. Накладная у нас «дефектная», так как до грузополучателя товар не дошел. Однако проблемы с транспортной накладной сами по себе не основание, чтобы признать договор перевозки груза недействительным. В этом случае наличие между сторонами договорных отношений может подтверждаться иными доказательствами (письмо ФНС от 19.04.2021 № СД-4-2/5238@). У нас остаются путевые листы и акты.

Акт об оказании услуг по перевозке можно оформить в произвольной форме. Главное, чтобы там были все реквизиты из статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Есть тонкость: акт оказанных услуг будет являться подтверждающим расходы документом в случае, если его оформление предусмотрено договором перевозки. Но ведь в договор можно внести и поправки. Главное, чтобы стороны были на них согласны.

Таким образом, путевой лист подтвердит пробег, а акт — расходы, которые заказчику пришлось заплатить перевозчику. Приложите накладную на товар — из нее налоговики увидят, что товар направлялся в ЕС. А то, что с 08.04.2022 европейцы закрыли границы для нашего транспорта — общеизвестная информация.