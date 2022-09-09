Надо ли платить за передачу подрядчику имущества для работы

Что такое безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования иначе называется договор ссуды (п. 1 ст. 689 ГК). К нему нужно применять правила договора аренды. Разница в том, что имущество временно передается безвозмездно. Получатель же обязуется вернуть актив в том же состоянии, в котором взял, или хотя бы с учетом нормального износа.

Как начислять налоги

В налоговом законодательстве договор ссуды трактуется как безвозмездное получение имущественного права. Безвозмездность, с точки зрения НК, это отсутствие встречного представления владельцу имущества (п. 2 ст. 248 НК). Сэкономленные получателем средства прямо относят к внереализационным доходам (п. 8 ст. 250 НК).

Такой доход полагают доходом в натуральной форме. Его нужно оценивать по рыночной цене (ст. 105.3, 274 НК). Оценка – на момент совершения сделки. При этом рыночная цена не должна включать НДС (п. 5, 6 ст. 274 НК).

Какое имущество может использовать подрядчик

По договору подряда подрядчик обязан выполнить по заданию заказчика работу и сдать ее результат. А заказчик обязан принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК).

С одной стороны, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК). Это общее правило.

С другой стороны, та же статья разрешает предусмотреть в договоре подряда иные условия. Иначе говоря, условиться, что для выполнения заказа подрядчик получит, скажем, оборудование и инструменты заказчика, можно. Это тоже законно. Такой договор квалифицируется как договор выполнения работ иждивением заказчика.

В комментируемом письме чиновники высказали свое мнение. Передачу имущества подрядчику в рамках договора подряда для выполнения работы в интересах самого заказчика нельзя рассматривать в качестве безвозмездной передачи. Соответственно, никакого дохода от передачи для налога на прибыль у подрядчика не образуется.

Правила использования подрядчиком имущества заказчика

Чтобы у налоговиков не возникло сомнения, что имущество использовано исключительно в интересах самого заказчика, сделайте следующее (письмо Минфина от 17.08.2011 № 03-03-06/1/496):

Пропишите в договоре условия, что работа выполняется иждивением заказчика. Составьте перечень имущества, которое передаете подрядчику для работы. Утвердите порядок пользования имуществом, переданного исполнителю для работы. В частности, что имущество можно использовать только на территории заказчика. Установите ответственность подрядчика за ненадлежащее его использование.

Однако есть опасность, когда подрядчик – обычное физлицо (например, на НПД). Если вы предоставите исполнителю все средства труда, то налоговики могут посчитать это, как один из признаков скрытого трудового договора (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).

Выводы

У подрядчика не будет внереализационного дохода от бесплатной передачи ему заказчиком имущества для работы, если этот актив подрядчик использует исключительно в интересах заказчика.

Если же это имущество подрядчик использует еще где-то в собственных целях, то договор ссуды налицо. Здесь подрядчику придется определять рыночную цену аренды такого имущества и платить с нее налог на прибыль.