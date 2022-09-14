Как учесть доходы сотрудника, который оказался в другой организации не по своей воле

Налоговый агент за другого не отвечает

Компания, где трудится физлицо, будет для него налоговым агентом. Она обязана исчислить НДФЛ, удержать его и уплатить в бюджет (ст. 226 НК). При этом гражданин вправе работать в нескольких местах. И каждый его работодатель будет отдельным налоговым агентом. На каждой работе учитывается доход гражданина только от этой работы. Налоговые агенты друг за друга не отвечают.

Если одна компания присоединяется к другой, то она должна сначала разобраться с налогами своих сотрудников. Последним налоговым периодом для такой компании будет время с начала календарного года до дня госрегистрации ее исчезновения (п. 3.5 ст. 55 НК). Если же присоединяемая компания свои обязанности по удержанию и уплате НДФЛ не выполнила, этим должна заняться уже реорганизованная компания (ст. 50 НК).

Доход для вычетов - один

Но рассчитывать, что в новой компании у сотрудника обнулится сумма дохода, которая увязана с правом на получение стандартного налогового вычета, нельзя. Чиновники сразу напомнили, что для таких целей нужно считать доход гражданина с начала года у всех налоговых агентов.

Если сотрудник начала работу не с первого месяца налогового периода, то стандартный вычет на детей предоставляет новый работодатель (подп. 4 п. 1, п. 3 ст. 218 НК). Но он обязан учесть и те доходы работника, которые тот получил с начала года в другом месте работы. Если ему там, конечно, тоже давали такие вычеты.

Сумма дохода с предыдущего места работы подтверждается справкой о полученных работником доходах (п. 3 ст. 230 НК). Выдать ее должен предыдущий работодатель (приложение № 4 к приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@). Сотрудник должен написать заявление в своей бывшей компании, чтобы ему дали этот документ.

Доход для ставок - разный

В комментируемом письме есть очень короткий абзац. «… полагаем, что доходы физического лица, полученные им от присоединяемой организации, организацией-правопреемником не учитываются при исчислении налога в целях статьи 224 Кодекса».

Статья 224 НК – это ставки НДФЛ. Если мы правильно поняли намек чиновников, то новому налоговому агенту не нужно складывать доходы работника, даже если они вышли на уровень ставки в размере 15 процентов. Прежняя компания удержит 13 процентов, и новая компания удержит 13 процентов.

Налоговики сами сложат доходы гражданина из двух источников. И если выяснится, что сумма НДФЛ больше, чем удержали оба работодателя, сотрудник получит уведомление на доплату (письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-04-05/46440).

И для страховых взносов тоже разный

Чиновники против того, чтобы база по страховым взносам присоединяемой компании учитывалась у присоединителя (письмо Минфина от 16.05.2017 № 03-15-06/29543).

Да, при присоединении одной компании к другой к последней переходят права и обязанности присоединенной организации (п. 2 ст. 58 ГК). Передаточный акт передает все обязательства прежней компании новой (п. 1 ст. 59 ГК). Но база по страховым взносам предметом передачи не считается.

Правда, у судебной системы несколько иная точка зрения. Реорганизация — это не повод для расторжения трудовых договоров (ст. 75 ТК). Обязанность работодателя начислять взносы в пользу работника после реорганизации сохраняется, а не возникает вновь, так как трудовые отношения продолжаются. (См., например, постановления АС Московского округа от 04.02.2015 № Ф05-16761/2014, от 28.05.2014 № Ф05-4753/14). Особо отметим постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.03.2013 № А75-5144/2012, так как здесь рассматривалась ситуация с реорганизацией именно в форме присоединения. На стороне организаций выступил и ВС в определении от 26.05.2016 № 305-КГ16-4870. (Правда, здесь рассматривалась ситуация с реорганизацией в форме преобразования).

Таким образом, бухгалтеру новой компании придется делать выбор самому. Или забыть о прежних доходах вновь появившихся сотрудников, или решать дело в суде с непредсказуемым исходом.