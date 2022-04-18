Где скрыться от санкций, разбираем российских брокеров - БКС

БКС – один из крупнейших и старинных внебанковских брокеров на российском рынке. В общем списке по итогам 2021 года БКС занял 4 строчку среди всех брокеров по количеству клиентов (57 тыс.), уступив Тинькофф, ВТБ и Сберу, но обогнав при этом Альфа-Банк и Открытие. БКС по праву считается одним из наиболее крупных и надёжных небанковских брокеров России.

Какие комиссии?

У БКС существует два тарифа: «инвестор» и «трейдер»

Инвестор:

При обороте до 500 тыс. рублей ежемесячный платеж, ведение счета депо, мобильное приложение – 0 руб/месяц, при этом комиссия за покупку на фондовом рынке – 0,1%.

Комиссия за вывод средств в рублях и валюте в пределах банка БКС отсутствует. Если вывод в сторонний банк, то комиссия будет 15$ за доллары и 30€ за евро.

Комиссия на срочном рынке (фондовые, валютные и товарные деривативы) – 3 рубля за контракт.

Трейдер:

Ежемесячное обслуживание 299 руб/месяц при совершении сделок, при отсутствии – бесплатно.

При обороте до 2,5 млн рублей комиссия за сделку составит 0,03% от суммы сделки и далее, чем больше объем, тем меньше комиссия.

Есть также скрытая комиссия за сделки через СПБ Биржу — урегулирование сделок 0,004$/€ за каждую бумагу + 0,01% от объёма каждой сделки.

Что с валютой?

БКС позволяет обменивать валюту по биржевому курсу и выводить в БКС банк.

Вывод в другие банки возможен только с комиссией. Минимальная сумма покупки валюты от 1$ или 1€. По биржевому курсу можно обменять до 13 валют. При этом до 31.05.2022 комиссия на покупку валюты и ценных бумаг снижена до 0%. Начиная с мая комиссия станет фиксированной — 0,1% от суммы сделки.

Что с иностранными акциями?

После введения санкций процесс обмена инструкциями сделок внутри депозитариев (европейского и российского) и между ними стал занимать более длительное время. Как следствие, у вышестоящего брокера БКС — SOVA Capital – возникли задержки с расчётами по сделкам. Из-за этого торги иностранными ценными бумагами на площадках (NYSE, NASDAQ, NYSE MKT/NYSE Arca, LSE-IOB, XETRA) на какое-то время были приостановлены. SOVA подключила временную администрацию для разрешения ситуации. Как только все вопросы решатся — торговля будет восстановлена.

Сейчас БКС работает и обеспечивает доступ к иностранным акциям через СПБ Биржу, однако открытие коротких позиций иностранных акций (шорт) запрещено. Чтобы обеспечить все возможности для инвесторов, БКС ищет брокера, через которого удастся проложить доступ на прямую к американским акциям, минуя СПБ Биржу как посредника.

Что с приложением?

Пользователи отмечают удобство приложения, а также бесперебойный доступ к терминалу даже в высоконагруженные периоды, такие как были 24–25 февраля и 24 марта 2022 года, когда многие приложения, в том числе Тинькофф Инвестиции, работали с перебоями.

Помимо доступа в мобильное приложение БКС также предоставляет QUIK и WebQuik бесплатно, если на счету от 30 и от 100 тыс. рублей.

Удобство внесения и вывода средств

С БКС банка пополнение осуществляется в несколько касаний, а вот чтобы зачислить средства через другой банк, потребуется заполнять платёжной поручение по реквизитам, что не очень удобно. К примеру, Тинькофф Инвестиции позволяют пополнять счёт по типу «с карты на карту» с моментальным зачислением. В БКС при зачислении по реквизитам перевод займёт до 3 дней.

Оптимальный алгоритм пополнения будет следующий:

Перевод с карты на карту из другого банка на БКС Банк

Пополнение брокерского счета через БКС Банк.

Из недостатков:

Некоторые пользователи отмечают, что часть вопросов невозможно решить без похода в отделение банка БКС, которые не очень распространены, в отличие от других системообразующих банков.

Выводы:

БКС является надёжным брокером, которые на рынке уже более 26 лет. В случае блокировки основных банков РФ можно рассматривать варианты перевода бумаг или открытия счета в данном брокере, если вас устраивают условия обслуживания и вам недалеко добираться до ближайшего отделения в случае чего.