Почему 1С Предприятие пишет “превышен остаток товара”, если товар на складе отражается?

Такое сообщение может быть в любой программе 1С. Поэтому я не написал название конфигурации. К сожалению, это частая проблема, причина которой ошибки, допущенные при вводе. Все случаи, о которых я пишу в этой статье, взяты из моей практики. Это нужно понимать, потому что, возможно фантазии пользователя по ведению учета пролегли за пределами встретившихся мне случаев.

Общая рекомендация - это проанализировать справочники и документы в базе за соответствующий период. Обо всем по-порядку.

Первое, что нужно проверить, это карточки товара в справочнике Номенклатура. Сопоставить товар по наименованию, партиям, единицам измерения, ГТД, характеристикам. Например, если принимался товар в коробках, а продается в штуках и при этом не настроен пересчет в эту единицу. Второй пример. Возможны дубли по наименованию. Принимали один вариант, продаем другой.

Второе, на что нужно обратить внимание это даты поступления и продажи. Они могут различаться в сторону более ранней продажи по сравнению с датой поступления.

Третье. Начну с примера. Товар в карточке заведен, как товар с НДС. При покупке, в документе указано, что покупка без НДС, а продавали его снова с НДС, причем организация на упращенке, работает без НДС.

Как вы понимаете, анализ штука трудоемкая. Лучше, с самого начала внимательнее относится к тому, что вы сохраняете в базе.

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