Как найти самого лучшего программиста

Я недавно спросил своего клиента, как он искал программиста. Мне это интересно, с точки зрения продвижения. Но я никак не ожидал, что этим вопросом попаду на болевую точку. Оказалось, что до меня у них было уже два человека. И только после второго, они стали собирать информацию, прежде, чем заказывать услуги. Из этого разговора, я понял, что правильно выбрать программиста, не менее важно, чем правильно выбрать программу 1С для учета, или написать подробное ТЗ для внедрения.

Еще одна причина, это то, что я часто вижу у клиентов ошибки, которые остались от прошлых программистов. В большинстве случаев этих ошибок можно было бы избежать, если на этапе выбора правильно составить критерии. О том, как это сделать я расскажу в этой статье. Все это я взял исключительно из своей практики.

В организацию нужен программист. — С чего начать поиск?

Для ответа на этот вопрос нужно проанализировать задачи, которые требуется решить. Весь секрет в том, что программистов в фирме «1С» делят на два лагеря, согласно их специализации. Одни специалисты по конфигурации, другие по платформе. И это разные программисты!

В своем телеграм канале я про это уже писал.

1С Предприятие сложная система, которая разрабатывается уже не один десяток лет. Причем, разработку ведут тысячи квалифицированных сотрудников, как в самой фирме, так и в фирмах партнеров. При этом сменилось несколько поколений платформы, а сколько написано конфигураций даже специалистам 1С не всем известно. Поэтому,

НУЖНО ИСКАТЬ ПРОГРАММИСТА ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ЗАДАЧИ, КОТОРУЮ ОН ДОЛЖЕН РЕШИТЬ!

Программист-консультант — это специалист по конфигурации.

Программист-разработчик — это специалист по платформе.

Как анализировать задачи?

Вам нужен программист-разработчик, если в 1С:

нужно написать код — программировать, сделать отчеты, написать обработку, составить планы обмена, обновить базу, и т.д.

Вам нужен программист-консультант, если в 1С:

не сходится баланс, ошибки в закрытии месяца, не правильно считается себестоимость, не на те счета попали суммы, остатки «бьются».

Разница в специфике очевидна. Разработчик — это больше технарь. Консультант — это аналитик, бухгалтер, финансист.

Итак, после того как определились с задачей и ее формулировкой переходим к не менее главному вопросу.

Где искать программиста 1С?

Можно обратиться в фирму партнер — 1С франчайзи. Это будет надежно. Там есть и консультанты и разработчики. Стоить это будет дороже, чем у частника, но и результат гарантирован. Здесь, я бы не рекомендовал обращаться к малоизвестным, или недавно зарегистрированным организациям. А так, если, позволяют финансы, это самый верный способ решить задачи. Искать их нужно на официальном сайте 1С. Просто напишите в поиске «список партнеров фирмы 1С».

Как искать частного программиста 1С?

К сожалению, поисковики не показывают уровень подготовки специалиста. И если ввести запрос «услуги программиста 1С» на первой странице будут результаты согласно ранжированию по не понятным алгоритмам. Можно потратить очень много времени просматривая все ссылки. Тут я вам дам один ЛАЙФХАК. Если нужен действительно опытный программист — ищите сайты с информацией по вашей задаче. Надо вводить в поиске свою проблему или формулировку того, что нужно программировать, то, что нужно сделать. И смотрите статьи по этой теме. Как правило, там будут контакты человека, написавшего текст. Еще, можно искать на ютьюбе обучающие видео.

После того, как выбрали несколько человек, обязательно посмотрите их профили в соцсетях. Наличие котиков в профиле спеца должно насторожить. Обратите внимание на то, когда был первый пост по теме 1С, когда последний и как часто выходят такие тексты.