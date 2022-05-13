Список полезных каналов в Телеграм по теме 1С

Список полезных каналов телеграм по теме 1С

После удаления социальной сети «ИмяКоторойНельзяГоворить» возросло количество пользователей сети Телеграм. И хоть, многие скажут, что это мессенджер, это не совсем так. Наличие в нем групп и каналов и простота их ведения позволяет не только публиковать свои статьи, но и быть на связи со своими клиентами 24/7.

Есть еще там такая распространенная штука, как боты. Это специальные роботы, которые используют API Телеграм и могут делать много чего полезного. Например, переводить голос в текст и обратно, текст в голос, могут скачивать музыку и видео.

1С состыкуется с Телеграм через систему внешнего взаимодействия. С ее помощью можно подключить чат напрямую в программу 1С и получать сообщения из Телеграм.

Но и это еще не все, можно создать бота, который будет напрямую взаимодействовать с клиентами организации. Такой бот может давать информацию о товаре, выписывать счета, по сути, являясь интернет-магазином.

Я собрал несколько полезных групп и каналов, которыми пользуюсь сам и могу рекомендовать.

https://t.me/klerkonline - Бухучет и налоги

Огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины&

Канал сообщества KLERK.RU/

https://t.me/uslugi1s - Дневник 1с программиста

Канал не только про 1С. Есть много полезной информации, юмора и новостей. Автор - программист 1с - делится своим опытом. Канал подойдет для любого уровня, как начинающих, так и гуру. Подключен чат для комментариев.

https://t.me/hacks_1c - 1С Hacks | Бухгалтерия и Учет

Автор канала собирает и публикует ссылки из youtube на видео про 1с. Комментариев нет.

https://t.me/wonderland_1C - Зазеркалье 1С

Официальные анонсы по задачам с сайта Заметки из Зазеркалья https://wonderland.v8.1c.ru/blog/ Канал для опытных программистов или тех кто хочет ими стать. Есть комментарии.

https://t.me/WiseAdviceIT - WiseAdvice-IT - новости из мира 1С

Канал одноименного франчайзи. Публикуют анонсы мероприятий, даты выхода релизов, технологических инструментов и комментарии экспертов WiseAdvice-IT. Полезно для специалистов. Есть комментарии.

https://t.me/russian1c - 1С 💎 Заметки программиста

Много обучающих видео с youtube, анонсов, опросов. Канал подойдет для любого уровня, как начинающих, так и гуру. Есть группа для общения.

https://t.me/uc1_1C - Учебный центр №1 Фирмы "1С" (официальный чат)

Здесь УЦ публикует анонсы своих мероприятий, можно задать вопрос по обучению, курсам, сертификации напрямую сотрудникам центра.

https://t.me/buhru - Бухучет, налоги, 1С

Сайт BUH.RU, надеюсь, все знают

https://t.me/pro_1cits - Чат 1С:ИТС Партнеры

Активный чат с сотрудниками фирмы 1С. Можно задать вопрос по сервисам, релизам, поддержке. Здесь я рекомендую начать вопрос с предоставления информации о своей лицензии и названии программы, по которой будете спрашиваеть.

Все самое интересное.