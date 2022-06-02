Что нельзя доработать в 1С?

1. А давайте доработаем нумерацию документа

Было три базы 1с, по одной организации в каждой. Решил главный бухгалтер перенести все в одну, чтобы сэкономить 2000 рублей на обновлении. Операция стандартная, сделали сами, ну и слава богу. Отговаривать не стал - желание клиента.

На следующий день я получаю за то, что не предупредил, что появятся префиксы у нумераторов в документах. Почему то должен был я знать, что бухгалтерию это не устраивает. Причем, на столько, что мне выдвинули «ультиматум», либо я убираю их, либо убирают меня.

Аргументы, типа, что номера должны быть уникальны, что если, в базе ведется учет по нескольким организациям, то без префиксов уникальность соблюсти не получится - были выслушаны и проигнорированы.

В 1с можно много чего доработать - разработать и переработать, а вот убрать префиксы, если три организации в базе - нельзя!

2. А сделайте нам группы в «Прикреплённых файлах»

Вторая разновидность доработок, это когда трудоёмкость процесса перекрывает разумные пределы оплаты за этот процесс.

Доработать это можно, но вот только слишком много где придется внедрять свою «хотелку».

1С конфигурации последнее время строятся на подсистемах. Для работы с внешними файлами тоже есть подсистема и там не предусмотрено группировать в папки прикрепленные файлы. Можно ли это доработать - да можно, только тогда, лучше написать свою подсистему. А теперь представим фирму 1С с сотнями программистов и частного программиста Александра. Кто это сделает быстрее и дешевле?

Могу ли я один написать эту подсистему - конечно могу. Вот только клиент хочет, чтобы это было дешево и быстро.

И я вынужден отказать.