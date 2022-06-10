Что лучше для привлечения клиентов свой сайт или интернет сервисы?

Не в деньгах дело. Просто может возникнуть такая ситуация, что сайт перестанет работать. Потому что хостинг и поддержка ДНС находятся в России.
Я задумался, а так ли нужен свой сайт?
Например, сейчас есть возможность писать статьи куда угодно и при этом получать более высокий отклик, чем с сайта.
Я попробовал и хочу поделиться своим результатом.
Есть два сервиса, на которых можно поместить свой каталог со статьями и они будут индексироваться поисковиками.
Первый телетайп. Здесь уже пишут во всю звезды блогинга - Лебедев и Варламов. Их настойчиво рекомендует сервис при регистрации. То есть, можно подписываться на тех, кого хотите читать. Почти, как в той самой сети, которую нельзя упоминать. Только, можно еще ссылку свою размещать в каждом посте. Можно сделать бесплатную форму на Google, ну и ладно, в Яндекс. (Гугл формы мне нравится больше) и разместить ее в тексте.
Второй сайт - телеграф. Этот сервис очень здорово работает с телеграм. Ставим бота для управления своими шедеврами и можно писать что душе угодно. Ну почти... Мы все-таки, в РФ живем.
Есть сайты с уже готовой целевой аудиторией:
Наконец, есть социальные сети.
- vk.com
- pinterest.ru (да, таки он - .ru, хотя. есть и .com)
- ну и конечно же, наше все - Telegram и мой канал
Все это можно использовать для своего продвижения.
Вот я и использую, чего я тут «распинаюсь» - подписывайтесь, в общем!
Какие минусы интернет сервисов и соцсетей по сравнению со своим сайтом?
Их могут закрыть. Они поддерживаются сторонними организациями и значит это может быть не на всегда.
Сервис могут закрыть, соцсеть заблокировать. С сайтом ситуация получше, но тоже есть риски отключения или взлома.
Так, что наверно правильной будет стратегия использовать все варианты. Вот только где взять время простому программисту 1С на это все?