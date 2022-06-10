Что лучше для привлечения клиентов свой сайт или интернет сервисы?

У меня есть сайт в буржуйской зоне ORG. В прошлом году его продление стоило 1 200 рублей. Когда я его регистрировал, в 2009 году, это стоило 450 рублей. Продление теперь - 2 200 рублей. Чего с ним делать?

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Не в деньгах дело. Просто может возникнуть такая ситуация, что сайт перестанет работать. Потому что хостинг и поддержка ДНС находятся в России.

Я задумался, а так ли нужен свой сайт?

Например, сейчас есть возможность писать статьи куда угодно и при этом получать более высокий отклик, чем с сайта.

Я попробовал и хочу поделиться своим результатом.

Есть два сервиса, на которых можно поместить свой каталог со статьями и они будут индексироваться поисковиками.

Первый телетайп. Здесь уже пишут во всю звезды блогинга - Лебедев и Варламов. Их настойчиво рекомендует сервис при регистрации. То есть, можно подписываться на тех, кого хотите читать. Почти, как в той самой сети, которую нельзя упоминать. Только, можно еще ссылку свою размещать в каждом посте. Можно сделать бесплатную форму на Google, ну и ладно, в Яндекс. (Гугл формы мне нравится больше) и разместить ее в тексте.

Второй сайт - телеграф. Этот сервис очень здорово работает с телеграм. Ставим бота для управления своими шедеврами и можно писать что душе угодно. Ну почти... Мы все-таки, в РФ живем.

Есть сайты с уже готовой целевой аудиторией:

Наконец, есть социальные сети.

Все это можно использовать для своего продвижения.

Вот я и использую, чего я тут «распинаюсь» - подписывайтесь, в общем!

Какие минусы интернет сервисов и соцсетей по сравнению со своим сайтом?

Их могут закрыть. Они поддерживаются сторонними организациями и значит это может быть не на всегда.

Сервис могут закрыть, соцсеть заблокировать. С сайтом ситуация получше, но тоже есть риски отключения или взлома.

Так, что наверно правильной будет стратегия использовать все варианты. Вот только где взять время простому программисту 1С на это все?

it-otdel-org
it-otdel-org
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