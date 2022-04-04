«Во многом ранее введённые санкции пошли нам только на благо» - сказал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Напоминает сразу несколько классических произведений, например, Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, это лишь мои ассоциации, а что в магазине?

Про экономику? На фоне повышения цен на компоненты для производства бумаги цена на кассовую ленту взлетела до небес, её не стало во многих регионах, ФНС разрешила не печатать кассовые чеки, т.е. не будет за это наказывать.

Сегодня из магазина компьютерной техники мне прислали фотография цены на бумагу формата А4. Цена в маркерах еще выше - 1400 руб. и выше, т.е. цены на этот товар повысились в 10 раз.