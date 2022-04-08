Возвращение «валютчиков»

За февраль 2022 г. физлица забрали со счетов $9 млрд - рекордная сумма за всю историю доступной статистики

ФНС поручила территориальным органам совместно с МВД заняться выявлением незаконных операций по купле-продаже валюты «с рук», которая ведется через телеграм-каналы, соцсети и сервисы частных объявлений

Оперативные мероприятия по выявлению «черных валютчиков» планируется проводить при участии полиции в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии от 2010 года.

Валютные операции в обход уполномоченных банков являются административным правонарушением. Согласно части 1 статьи 15.25 КоАП, они наказываются штрафом в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной сделки. Кроме того, сам предмет правонарушения — к примеру, наличные доллары или евро — может быть конфискован решением судьи по статье 3.7 КоАП.

Крупным валютным спекулянтам, продающим валюту по курсам выше официального, грозит уголовная ответственность.

«Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2,25 млн рублей, то он может быть привлечен еще и <…> по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней — лишение свободы на срок до 4 лет, а в случаях, если его доход превысил 9 млн рублей, — до 7 лет», — говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В случае административного правонарушения ответственность предусмотрена и для продавца, и для покупателя валюты.

Причины

«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — поясняет Федюкин. Валюта сейчас может понадобиться тем гражданам, кто намерен выехать за рубеж, но не имеет счета в банке, а также представителям МСП, у которых могут быть обязательства в валюте. Зачастую такие потребности в валюте могут превышать установленные банковские лимиты или не соответствовать срокам ожидания согласования и исполнения операции банком, рассуждает Федюкин.

Если обменять иностранную валюту на рубли можно без проблем, то для обратной процедуры клиентам (имеющим ранее открытые валютные счета), как правило, надо предварительно записываться. Согласование операции и ожидание доставки средств в отделение банка может занять от нескольких дней до нескольких недель, добавляет юрист.

Курс доллара на Мосбирже 9 марта достигал 120 руб., однако затем, после разнообразных ограничений ЦБ на вывод валюты из страны, стал восстанавливаться и сейчас приближается к докризисным уровням (вечером 5 апреля составлял 83,3 руб. за доллар). Однако ряд экспертов, опрошенных РБК в конце марта, отмечали, что такой курс сложно назвать репрезентативным, поскольку спрос на валюту искусственно ограничен.

Источник: https://www.moscowtimes.ru/