Новые экономические реалии России: И.Липсиц, М.Хазин и А.Аузан

Среди тезисов, которые заинтересовали меня, хотелось бы особо выделить следующие моменты, цитаты и сделать замечание:

1. М.Л.Хазин: «Рухнул колониальный капитализм», далее М.Хазин говорит о том, что капитализм в России остался. А.А.Аузан: «В принципе то, что происходит в мире – это катастрофа», проф. А.А.Аузан говорит о том, что происходит самая крупная за всю историю «экономическая война». И.В.Липсиц: «Мы не ожидали, что правительство России испортить се6е жизнь так радикально».

2. Все так или иначе говорит, что вернутся назад к советскому укладу экономики невозможно. М.Хазин говорит о том, что нет достойной идеологии, которая была в СССР, но тогда было другое время. И.Липсиц говорит о том, что нет того уровня специалистов, которые были в СССР, которые могут управлять такими сложными процессами централизованно. А.Аузан говорит о том, что могут создать что-то похожее на плановую экономику, при этом планируя не всю экономику, а только государственные корпорации и те предприятия, которые контролируются централизованно правительством.

3. Конечно, не обошлось без резких высказываний в адрес большого количество людей со стороны М.Хазина, который назвал тех, кто уехал сейчас из России «дебилами». Я даже не говорю о том, что ставить диагнозы – дело рук специалистов и причем сугубо частое, непубличное дело. Да и сейчас мировая и российские психиатрии отказались от этого термина для диагностики, т.к. данный термин имеет ненужные крайне отрицательные коннотации, однако, непсихиатру М.Хазину это не мешает, что, как мне кажется, прискорбно. Вешать ярлыки и ставить диагнозы нациям, странам, группам населения неприлично и крайне опасно.

4. А.Аузан много говорит о культуре и истории Китая, что само по себе интересно. Тем не менее, проф. А.А.Аузан отмечает о том, что со скидками там 60 % они могут покупать у России ресурсы и что Китай 500 лет назад был значительно более развит, чем весь остальной мир. И.Липсиц подчеркивает, что Китай ни с кем не сотрудничает в привычном нам смысле, он только подчиняет себе, поглощает. Китай будет пользоваться ресурсами России. И.Липсиц говорит о том, что потенциал у России низкий, т.к. разрушена практически вся наука и высшее образование за последние годы. М.Хазин говорит о том, что Китай не станет «завоевывать» Россию, более того он внятно заявил, что ему это не интересно.

5. А.А.Аузан говорит о новом мировом порядке, когда доминируют США и Китай (вместо СССР). Россия будут пытаться быть третей силой, но появился новый игрок – цифровые экосистемы, это уже квазигосударства. Причем эти экосистемы вытесняют даже государства в таких привычных сферах для этого как суд и полиция. А.Аузан отмечает, что государства пытаются поставить на место эту новую силу, ограничивая Джека Ма, М.Цукерберга, П.Дурова, идет борьба с криптовалютой, т.к. национальная валюта один из столпов любого государства.

На гонения последовал ответ – построение глобальной цифровой мета-Вселенной. Проф. А.А.Аузан говорит о том, что экономика развивается не поступательно, а волнообразно. Профессор говорит о том, что наилучшее предсказание мировых тенденций дано у Сэмюэла Хантингтона в «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка». В этой книге С.Хантингтона было показано, что «разлом» между восточными и западными ценностными картами проходит по Украине.

М.Хазин говорит о том, что у России все хорошо, санкции отменять к концу мая 2022 г., европейская экономка разваливается «на глазах», а арабский мир с нами будет вынужден дружить.

И.Липсиц говорит о том, что следующим мировым экономическим лидером станет Китай, если не рухнет его экономика, но крах китайской экономики может стать сильнейшим ударом по мировой экономике, поэтому это не выгодно ключевым игрокам.

Вот такой вышла передача «Вы держитесь» под названием «Катастрофа экономики России? Новый НЭП, назад в СССР или 90-е» с участием А.Аузана, И.Липсица и М.Хазина.