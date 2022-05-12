Инфляция: Китай и не только

В телеграм-канале «Экономика, инвестиции, финансы» видим описание еще одной причины инфляции в Мире.

Глобальная инфляция растёт быстрее из-за Китая. • Согласно сообщению Fitch Ratings, локдаун в Шанхае и многих других регионах Китая усугубляет давление на мировые цепочки поставок. Ограничения, связанные с политикой нулевой терпимости к COVID, привели к резкому падению объемов грузоперевозок. • Дефицит китайских ресурсов на мировом рынке сжимает предложение, которое уже сейчас тяжело справляется с обеспечением спроса. На долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров. • Большой проблемой для импортёров обернулась взлетевшая в почти 6 раз относительно начала 2020 года стоимость грузоперевозок. Дефицит персонала в портах может не восстановится в ближайшее время, а значит инфляционные ожидания будут и дальше расти.

Вообще инфляция - достаточно сложное понятие в том плане, что существуют много видов инфляции, да, они между собой связаны, но они по-разному проявляются. Самая близкая и знакомая людям инфляция - это инфляция потребительских цен. Мы её наблюдаем по ценам в магазинах, которые сопоставляем с уровнем доходов.

Предпринимателям хорошо знакома инфляция издержек, когда цены на сырье, закупаемое оборудование, коммунальные платежи, транспортные издержки вдруг начинают быстро расти и при этом уменьшается прибыль.

Также по темпам роста цен тоже существует классификация видов инфляции. Низкая до 6% - это цель Правительства РФ, однако, скорей всего в России будет умеренная инфляция, рост цен — от 6 до 10% в год, либо высокая (галопирующая) — от 10 до 100% в год.

Гиперинфляция — это ситуация в экономике, когда цены растут на сотни и тысячи процентов, в особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Например в России в 1992 г. была гиперинфляция - более 2500% в год.

В странах с развитой финансовой системой и низким уровнем доминирования роли правительства в экономике высокий уровень инфляции быть не может долго, т.к. рынок быстро стабилизирует ситуацию. При ограничениях и нерыночных методах регулирования экономики высокий уровень инфляции может быть длительный период.

Нужно отметить, что в России ожидается уровень инфляции такой, что был в 1994 г., именно тогда экономики России просто опустилась на самое дно. Мировые причины, наши региональные, а также причины, связанные с кризисом в нашей стране, дают отрицательный синергетический эффект.

Именно поэтому причины и последствия текущего кризиса не так легко преодолеть в короткий период, нужны долгосрочные решения, но и взвешенный поход в текущем периоде.