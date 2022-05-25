Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была снижена с 80% до 50%, сообщает пресс-служба Кремля.

В Министерстве финансов России накануне пояснили, что решение связано со стабилизацией валютного курса рубля, который достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», сообщает RT.

Этим же указом Президента РФ ЦБ РФ были даны дополнительные полномочия в области валютного регулирования.

Источник: https://www.klerk.ru/buh/news/529356/