ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк РФ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты

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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

Говоря иными словами, обычно ключевая ставка процента ЦБ РФ - это самый низкий процент по кредиту в стране.

Если кто-то будет давать займы или кредите под более низкий процент, он будет теперь убытки. Чем больше кредитов в экономике, тем денежная масса больше, обычно это приводит к инфляции. Поэтому ключевая ставка - фактически инструмент дирижировали экономикой.

Именно поэтому ЦБ называют регулятором или мегарегулятором. Мегарегулятор, т.к. ЦБ РФ регулирует не только денежную сферу, но и, например, рынок ценных бумаг, который играет в экономически развитых странах ключевую роль.

Аналитики считают, что регулятор может оставить ставку неизменной до конца 2022 года.

  • Банк России сохранил уровень ключевой ставки, установленный в сентябре. Темпы роста потребительских цен остаются низкими, это замедляет годовую инфляцию, но инфляционные ожидания населения и бизнеса — на повышенном уровне, так пояснят мегарегулятор.
  • Прогноз ЦБ РФ по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13%. Мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы, но в будущем её эффекты будут влиять на рост инфляции из-за усиления ограничений на стороне предложения.
  • ЦБ улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году: спад на 3–3,5% вместо 4–6%. Прогноз по спаду экономики в 2023 году не изменился: 1–4%. Может казаться, что это маленький процент, но в масштабах экономики это очень серьезное падение.
  • Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 декабря 2022 года.
  • Опрощенные Bloomberg экономисты считали, что ставка останется на уровне 7,5%, и некоторые ожидали снижения. Сказался рост неопределённости на фоне мобилизации, макроэкономических причин для снижения ставки не хватает, посчитал экономист Citigroup Иван Чакаров. Аналитик «Газпромбанка», ожидает, что ЦБ сохранит ставку неизменной как минимум до конца 2022 года.
  • В сентябре 2022 года доходность российских рублевых облигаций сильно выросла из-за возросшей неопределенности, и «ожидания окончания цикла снижения ключевой ставки», констатировал в отчёте департамент исследований и прогнозирования ЦБ.
  • До этого ЦБ РФ снижал ставку шесть раз подряд после рекордного повышения до 20%. В сентябре регулятор установил её значение в 7,5% — темпы роста цен оставались низкими, это способствовало замедлению инфляции.
Александр42
Александр42

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