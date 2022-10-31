ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5%

Говоря иными словами, обычно ключевая ставка процента ЦБ РФ - это самый низкий процент по кредиту в стране.

Если кто-то будет давать займы или кредите под более низкий процент, он будет теперь убытки. Чем больше кредитов в экономике, тем денежная масса больше, обычно это приводит к инфляции. Поэтому ключевая ставка - фактически инструмент дирижировали экономикой.

Именно поэтому ЦБ называют регулятором или мегарегулятором. Мегарегулятор, т.к. ЦБ РФ регулирует не только денежную сферу, но и, например, рынок ценных бумаг, который играет в экономически развитых странах ключевую роль.

Аналитики считают, что регулятор может оставить ставку неизменной до конца 2022 года.