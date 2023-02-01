Ряду субъектов малых и средних предприятий дадут преимущественное право приватизировать арендуемое движимое имущество

С 1 марта 2023 года малый и средний бизнес, который арендует государственное или муниципальное движимое имущество, получит преимущественное право его выкупа.

Льгота не распространяется, например, профучастникам рынка ценных бумаг и представителям игорного бизнеса.

Общие условия выкупа такие:

имущество включили в спецперечень (см. распоряжение Росимущества от 01.11.2022 № 667-р);

в этом списке нет сведений о том, что имущество нельзя отчуждать;

на день подачи заявления субъект МСП по одному или нескольким договорам аренды, например, владеет имуществом и использует его непрерывно хотя бы год.

Рыночную цену определит независимый оценщик. Ее разрешат внести сразу или в рассрочку.

Новшества распространят и на отношения по договорам аренды, которые заключили ранее 1 марта 2023 г.

Есть и дополнительные изменения, касающиеся МСП.

Сейчас преимущественное право выкупа касается лишь некоторой публичной недвижимости.

Документы:

1. ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. ФЗ от 29.12.2022 № 605-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».