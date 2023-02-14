С 14.02.2023 введено новое основание внепланово проверять операторов персональных данных

Согласно п. 2 ст. 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных»:

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

То есть оператором будет практически любой работодатель или ИП, самозанятый, которые обрабатывают персональные данные своих сотрудников или клиентов с помощью компьютеров.

Это основание добавлено в список тех, по которым в 2023 году можно вне плана организовывать, в частности, контрольно-надзорные мероприятия

(см. постановление Правительства от 10.03.2022 № 336 (ред. от 29.12.2022)).

Новшество затрагивает и аккредитованные российские ИТ-компании, если будут признаки того, что базы личных сведений полностью или частично принадлежат таким юридическим лицам.

В этих случаях внеплановые контрольно-надзорные мероприятия по такому основанию смогут провести в 2023-2024 годах.

Всем операторам персональных данных, а это практически все предприятия, стоит уделить серьезное внимание к защите имеющихся у них персональных данных.

Нужно разработать документы, регламенты и иметь технические средства защиты.

Документ: Постановление Правительства от 04.02.2023 № 161.