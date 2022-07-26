Бухгалтерия для небухгалтеров: что внутри

Стала известна планируемая дата старта продаж моей книги — 10 августа. И уже можно оформить предзаказ. В честь этого радостного события публикую часть введения к книге, в которой разобрана ее структура. Возможно, кому-то это поможет понять, стоит ли читать мою писанину.

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Бухгалтерия для небухгалтеров: что внутри

Пятница принесла отличные новости, которыми спешу поделиться! Стала известна планируемая дата старта продаж «Бухгалтерии для небухгалтеров» — 10 августа. И уже можно оформить предзаказ. В честь этого радостного события публикую часть введения к книге, в которой разобрана ее структура. Возможно, кому-то это поможет понять, стоит ли читать мою писанину.

Всего в книге восемь глав. Как в любом учебнике, материал выстроен от простого к сложному. Некоторые главы можно читать отдельно или пропускать, но с первыми тремя лучше так не делать.

В главе 1 я рассказываю, зачем и кому на самом деле нужен бухгалтерский учет, как он устроен и что в нем отражается. Отдельное внимание уделяю последствиям запущенного учета и ответственности главбуха. Задача этой главы — отделить бухгалтерский учет от налогового и объяснить какую информацию можно извлечь из бухгалтерии.

Глава 2 посвящена бухгалтерской терминологии — той части экономических понятий, которые раскрываются в бухгалтерских отчетах. Обязательно читать, если вы считаете, что активы — это имущество, пассивы — это плохие активы, доходы — это поступления на расчетный счет, а расходы — выплаты с него.

Глава 3 учит пользоваться конечным продуктом бухгалтерского учета — финансовой отчетностью. Здесь я объясняю, зачем нужны и как устроены три главные формы отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств.

В главе 4 я разбираю технику бухгалтерского учета. Что такое бухгалтерские счета, для чего они нужны, как ими пользоваться и как счета связаны с финансовой отчетностью. Это единственная глава, где появляется страшный кошмар любого, кто изучает бухучет, — проводки. На самом деле не так страшен черт, как его малюют — объясню, как составлять их осознанно, а не пытаться запомнить. Эта глава для самых дотошных, ее можно пропустить без ущерба для понимания следующих.

В главе 5 я препарирую бухгалтерские принципы — теорию, без следования которой практика превращается в мартышкин труд. Если руководитель не требует от главбуха соблюдения этих принципов, бухгалтеры превращаются в служителей карго-культа, верящих, что построенные из деревяшек самолеты и взлетная полоса привлекут поток грузов белых людей. Вроде и ритуалы бухгалтерские выполняют, а достоверной финансовой отчетности на выходе нет. Одна из ключевых глав для осмысленного управления бухгалтерией.

Глава 6 — самая скучная и грустная. В ней я объясняю, как устроена российская налоговая система, чтобы вы понимали, сколько и когда придется отдать родине. Это единственная глава, в которой совсем ничего не говорится о бухгалтерском учете. Лично я вообще не стал бы ее читать, но налоги — неотъемлемая часть бухгалтерской работы и главный источник профдеформации. Поэтому пропустить не получилось. Если вы сможете — замечательно, смело пролистывайте!

В главе 7 я перехожу от горьких корешков организации бухучета к его сладким плодам. Чтобы принимать решения на основе финансовой отчетности, надо не просто уметь читать ее, но и анализировать. Объясняю, как и зачем считать и интерпретировать показатели рентабельности, ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости. Даже, извините, ебит и ебитду определять учу и рассказываю, зачем это делать.

Глава 8 — вишенка на торте. Здесь речь пойдет о том, чем дышит бухгалтерия сегодня и — главное — будет дышать завтра. Расскажу, как технологии меняют бухгалтерскую профессию, и дам ответ на Главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего остального: заменят ли роботы бухгалтеров.

Приятного чтения! Предзаказ доступен по ссылке.

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Aleksey Ivanov
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