Бухгалтерия для небухгалтеров: уже в продаже

Наконец-то моя книга появилась в магазинах! Рассказываю, где и почем уже можно купить. Конечно же, со скидкой для читателей Клерка.

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Бухгалтерия для небухгалтеров: уже в продаже

Сегодня пост короткий, но информативный. И снова про мою книгу, которой я уже всех достал :)

Отличные новости! «Бухгалтерия для небухгалтеров» наконец-то поступила в продажу: склад издательства начал отгружать ее в магазины. Будет во всех крупных книжных магазинах и маркетплейсах. Уже видел анонсы в Читай-городе, Лабиринте и на Озоне, дальше и остальные подтянутся.

Но самым быстрым стал Book24, на котором еще на этапе предзаказа «Бухгалтерия для небухгалтеров» возглавила рейтинг бизнес-литературы, опередив даже книги Кийосаки :) Тем, кто оформил предзаказ, книгу уже начали отгружать. С сегодняшнего дня уже можно заказать товарную книгу. Цена 645 руб., а для читателей Клерка еще будет скидка 20% по промокоду ИВАНОВ20. Заказывать по этой ссылке. Промокод действует до 4 сентября.

Вот первое видео отпечатанной книги. Листает редактор, до меня книга еще не доехала.

Прочитать описание и отрывок из книги можно на сайте издательства АСТ.

Мнение «Aleksey Ivanov» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
директор по знаниям в Моё дело

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