Бухгалтерия для небухгалтеров: уже в продаже

Сегодня пост короткий, но информативный. И снова про мою книгу, которой я уже всех достал :)

Отличные новости! «Бухгалтерия для небухгалтеров» наконец-то поступила в продажу: склад издательства начал отгружать ее в магазины. Будет во всех крупных книжных магазинах и маркетплейсах. Уже видел анонсы в Читай-городе, Лабиринте и на Озоне, дальше и остальные подтянутся.

Но самым быстрым стал Book24, на котором еще на этапе предзаказа «Бухгалтерия для небухгалтеров» возглавила рейтинг бизнес-литературы, опередив даже книги Кийосаки :) Тем, кто оформил предзаказ, книгу уже начали отгружать. С сегодняшнего дня уже можно заказать товарную книгу. Цена 645 руб., а для читателей Клерка еще будет скидка 20% по промокоду ИВАНОВ20. Заказывать по этой ссылке. Промокод действует до 4 сентября.

Вот первое видео отпечатанной книги. Листает редактор, до меня книга еще не доехала.

Прочитать описание и отрывок из книги можно на сайте издательства АСТ.