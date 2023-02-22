Шесть способов быстро находить клиентов для финансового директора

Я co-Founder & CMO сервиса «Финансист». За 11 лет опыта в маркетинге в сфере финансов знаю, что работает, а что нет в поиске клиентов для финансового директора.

Некоторые советы, возможно, прозвучат как «лед – холодный, огонь – горячий». Но именно они лучше всего и работают. Нам всегда кажется, что самый трудный путь – лучший, но это не так. Сейчас мы это разберем.

Нетворкинг или личный бренд

Глобально есть два способа поиска клиентов. Первый – когда специалист очень активно занимается нетворкингом и к нему приходят на проактивную позицию. Финдир знает многих, многие знают его. Вторый вариант – эксперт не такой общительный, но клиенты идут сами. Это личный бренд.

Личный бренд – долго и дорого. К сожалению, не бывает так: начинаешь вести блог – и сразу же приходит толпа клиентов. Нужны стратегия, поэтапность. Плюс вам нужно инвестировать в это много либо времени, либо денег.

Онлайн-нетворкинг работает быстрее и проще, об этом и поговорим в статье.

Пять популярных, но неэффективных способов найти клиентов

На моей практике, эти 5 способов приносят наиболее проблемные проекты. И часто не за те деньги, которые ждет человек за свою работу.

№ 1. Поиск на биржах фриланса

На биржах фрилансеров вроде «фриланс.ру» и подобных есть множество запросов: от создания сайта до внедрения управленческой отчетности. Этот способ кажется очевидным, но на деле количество исполнителей на этих площадках будет максимальным, а качество запросов – минимальное.

Получается, что вы заходите в очень конкурентное поле, где чаще выбирают тех, кто дешевле, а не лучше. И редко приходят клиенты с большими бюджетами.

№ 2. Телеграм-чаты по вашей тематике

Звучит особенно странно, учитывая, что в нашей компании есть целое сообщество финансистов в телеграме. Там мы обсуждаем разные проблемы сферы и ищем решения для финдиров.

Такие сообщества помогают решить вашу задачу, получить совет или найти единомышленников. Но количество потенциальных клиентов в них минимально. Проблема ровно та же, что и с фриланс-биржами, – на одного клиента очень много исполнителей, и часто неплохих.

№ 3. Холодные звонки

Многие специалисты берут себе колл-центр на аутсорсинге либо сами берутся за звонки. Но это далеко не просто.

Это большой и сложный процесс – нужно составлять скрипты, слушать звонки, работать с менеджерами. Вы потратите времени и нервов больше, чем получите прибыли.

№ 4. Собственный сайт

Конечно, сделать сайт – это хорошая идея. Но просто его сделать и ждать, что к тебе придут, – этого мало.

На нем нужно регулярно генерировать качественный контент, научиться работать с трафиком, уметь закупать рекламу. Это трудоемкая работа, от которой не стоит ждать быстрых результатов.

№ 5. Авито и профи.ру

Этот способ более рабочий, но не вошел в наш топ, который вы прочтете ниже. Такие площадки – что-то среднее между биржами фриланса и телеграм-каналами.

На практике там к вам могут обращаться более целевые клиенты – конкуренции меньше. Но будет много нерелевантных и дешевых заказов. Потому что дорогие чеки приходят из других мест.

Шесть способов быстро найти клиентов с деньгами

Выше я рассказал о способах, которые не могу вам порекомендовать, – они не всегда плохие, но сложные и требуют больше времени.

Но как все-таки находить хороших клиентов с достойной оплатой?

Самый лучший способ поиска клиентов – самый простой способ. Я выделяю шесть таких.

№ 1. Знакомство с виртуальными друзьями

В век социальных сетей каждый из нас оброс онлайн-связями: у кого-то 1000 друзей во Вконтакте, кто-то пишет профильный контент в свой телеграм-канал – всегда есть много людей в шаговой доступности.

Написать лично, познакомиться и предложить свои услуги – самый простой путь найти первых клиентов. Человек может и не стать сегодня клиентом, но он точно запомнит, чем вы занимаетесь, ведь таких сообщений на самом деле приходит мало. То, что у всех это вызывает негатив, и то, что всех заваливают сообщениями, мы слышим часто. Но это миф, попробуйте.

№ 2. Знакомые и друзья

У каждого есть клиенты, друзья, коллеги и родственники. Создайте список и позвоните или напишите этим людям – объясните, что вы делаете, и попросите свести с теми, кому это будет интересно. Они знают вас и часто с радостью согласятся порекомендовать.

№ 3.Продающее резюме на HeadHunter

Вопреки прогнозам, на рынке труда есть большой дефицит квалифицированных кадров. Во многих компаниях также ищут экспертов на частичную занятость.

Если сделать действительно качественное резюме с описанием кейсов в разных проектах, заказчики придут сами. Если ещё начать откликаться и проявлять активность, то эффективность будет в 10 раз больше.

№ 4. Телеграм-чаты с вашей ЦА

Теперь совет, который вроде как противоречит моему антисовету, – нужно найти телеграм-чаты, но не с финансистами, а с максимальной концентрацией вашей целевой аудитории.

Допустим, ваш клиент – предприниматель, и кроме финансов, он еще читает про маркетинг и продажи. Найти там своего заказчика вероятнее, потому что там будет мало предложений, похожих на ваше.

№ 5. Сервисы профессиональных знакомств

Есть специализированные сообщества типа Random Coffee, где сидит много предпринимателей, которые знакомятся и обмениваются опытом. Там каждую неделю автоматически выпадает пара на знакомство, а еще есть таблички с контактами для нетворкинга.

Можно выбрать подходящих вам и написать, сославшись на сообщество, на социальный институт, который вас объединяет: «я увидел ваш контакт, давайте познакомимся, интересно с вами пообщаться» поможет добиться цели.

№ 6. Запросы в социальных сетях

Еще один способ – посты других в соцсетях. Прямо в поиске можно ввести ключевую фразу, например «ищу дизайнера», «ищу специалиста на управленческую отчетность» и так далее.

Это прямые целевые запросы – редко бывает, что у каких-то людей в друзьях будет много финансовых директоров, они будут рады вашему отклику.

Итог: как перестать беспокоиться и начать искать клиентов

Все действия кажутся очень простыми и очевидными. Но у вас всегда остаётся выбор – посмотреть на список и сказать «я это все и так знаю», дальше ничего не делать и ждать, когда чудесным образом придут клиенты. Или все же взять и просто попробовать.

Есть те, кто боится отказа. Это абсолютно нормально. Но максимум, что может произойти, – ваш запрос проигнорируют. Это не ваши проблемы. Просто то, что вы сейчас предлагаете, человеку не нужно. Но когда ему потребуется, он вспомнит, что вы, такой «надоедливый», ему писали.

Обычно мы читаем статью, фиксируем ее в памяти и идем дальше. Я предлагаю вам отложить дела и попробовать. Просто напишите 50 друзьям, разошлите резюме hh или сделайте интро о себе в 15 чатах предпринимателей. Результат вас удивит.