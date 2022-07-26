Ответственность. Откуда она берется и куда девается?

Ответственность, особенно в "производственной" деятельности бывает "возложенная" и "принятая".

Возложенная — это когда ответственность на человека "возлагают", причем бывает так, что он даже не в курсе этого.

Принятая — это когда человек берет на себя ответственность за некий результат каких-то действий или событий. В этом случае, он, по крайней мере, знает, что эта ответственность может наступить и с него придут спрашивать.

Возложенная ответственность нередко возникает в результате "обратного хода". Это когда сначала, что-то происходит, случается какой-то инцидент, имеющий последствия и уже по этим последствиям, назначается "ответственный" - т.е. в чистом виде находится "козел отпущения".

Для реальной работы предприятия это очень негативный момент! Во-первых, потому что назначение козла отпущения совершенно не помогает как, собственно, решить проблему так и избежать повторения инцидентов в будущем. Во-вторых, сам "виновник" и все окружающие видят и понимают всю несправедливость произошедшего, и это совершенно не способствует поддержанию положительной моральной обстановки.

Руководство частенько забывает, что результат ответственности бывает не только "плохим", но и хорошим. Сотрудника, не сделавшего чего-то положенного - наказывают, но о том, что нужно вознаградить сотрудника, сделавшего что-то сверх- обязательного часто забывают.

Возникает вопрос "... а на кой мне это нужно?" Практика возложения ответственности без ее принятия и особенно - "обратным ходом", является огромным тормозом в развитии любого предприятия, т.к. начисто отбивает у работников охоту к какой-либо инициативе. Польза под большим вопросом, а наказание не заставит себя ждать. Поэтому, гораздо безопаснее максимально свести свою деятельность к выполнению предписанных действий и никуда от инструкции не отклонятся. Тогда и оправдаться есть чем - "а мне никто не говорил, что так надо делать…" и вообще жить проще.

Регламентация точек и правил возложения и приема ответственности – очень важная вещь в жизни предприятия. Но, для того чтобы это работало, правила должны быть реальными и справедливыми или, по крайней мере, понимаемы, что «так надо». Просто приказать ничего не объясняя и не давая никакой информации – худший вариант.

Не менее важно то, что для возложения на сотрудника ответственности за производство нужного вам продукта, Вы должны дать в руки этому сотруднику достаточную власть и достаточное количество ресурсов для выполнения задачи. Хотя это кажется очевидным, но совсем не редкость случаи, когда человек должен отвечать за результат, полностью обеспечить который он не в состоянии. Не хватает полномочий, ресурсов, существуют не зависящие от него обстоятельства и т.д.

Последнее, на что мне хочется обратить Ваше внимание в этой главе, это такой маленький кружок, который существует в голове и восприятии каждого человека. Этот кружок называется «Это моё». Все, что приходит к человеку извне, рассматривается им с позиции: входит оно в кружок или нет. Поясню это так: Вы идете по коридору своего дома и видите валяющуюся на полу скомканную бумажку. Дом Ваш, т.е. он входит в кружок «это моё». В этом случае у Вас возникает позыв к действию – убрать бумажку. Причем, возникает он у Вас внутри, никто Вам ничего не приказывает, нет никаких правил по поводу обязательного поднимания бумажек в коридоре. Просто – это Ваш дом и Вы о нем заботитесь. В этом случае, Вам не нужны никакие правила, приказы и инструкции. Вы сами будете действовать наилучшим для дома способом.

Теперь давайте представим, что та же бумажка валяется на тротуаре, по которому Вы идете. Возникнет внутри Вас желание ее поднять и бросить в урну? Сомнительно. Ведь тротуар не «не мой», я не обязан поднимать бумажку, которую кинул какой-то свинтус. Чувствуете разницу в отношении?

И для того, чтобы наши улицы не утонули в мусоре, нам приходится заводить специальных людей, которые будут их очищать, но уже не по внутреннему позыву, а следуя инструкции и за вознаграждение.

Как Вы понимаете, второй случай требует и правил, и мотивации и контроля. Все по полной программе.

Так вот, не стоит забывать, что реальное решение поставленной Вами задачи нужно Вам, а не сотруднику-исполнителю. Это решение входит в Ваш кружок «моё», но не входит в кружок сотрудника. Он будет работать по второму из описанных вариантов и его естественным желанием будет не достижение результата, а минимизация собственных телодвижений.

Исключения, конечно бывают, но в массе и на потоке система работает именно так.