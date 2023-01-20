Как отладить процесс мотивации и контроля сотрудников

Все мы множество раз сталкивались с тем, что люди, причем не самые глупые или ленивые, совершают прямо-таки идиотские поступки и действия.

Я не имею в виду какие-то форс-мажорные обстоятельства и состояние аффекта, идиотизм может совершаться во вполне мирной и рабочей обстановке.

Глупость конкретного действия или поступка может быть очевидна (Вам!) или может быть глупостью не сама по себе, а в контексте обстоятельств, т.е. – сам по себе поступок может и не дурацкий, но вот в данное время и данной ситуации – полный идиотизм!

Вот так даешь человеку поручение и сам не знаешь, как он его выполнит и что может прийти ему в голову?

Конечно, так бывает далеко не всегда, иначе какая бы то ни было производственная деятельность была бы вообще невозможна, но не так уж редко случается. Причем, если коллектив не маленький, то где-нибудь что-нибудь случается по нескольку раз на дню...

Проблема всем давно известна и способов борьбы с ней придумано великое множество от «ну и фиг с ним», до попыток тотального контроля всех действий сотрудников с показательными расстрелами за любой шаг в сторону.

Написано множество самых разных текстов на тему мотивации и контроля сотрудников.

Правда эффективность этих мер не очень высока иначе о проблеме уже давно бы все забыли.

На мой взгляд корень этой проблемы кроется в свойстве человека разделять все его окружающее на «своё» и «чужое».

При взаимодействии со «своим», нормальный человек рассматривает все свои (и чужие – тоже!) действия с точки зрения их конечного результата, т.е. – он думает о том, что получится в результате.

С этой же точки зрения рассматривается «пендель» – т.е. сигнал к началу собственно действий. Человек волнуется, контролирует как оно там это «своё», как у него дела, не надо ли чего подправить и подкрутить.

При взаимодействии с чем-то, воспринимаемым как «чужое», человек рассматривает свои действия как таковые, т.е. – думает исключительно о самих действиях, о процессе.

Процесс рассматривается исключительно с точки зрения минимизации количества телодвижений, которые придется совершить, чтобы действие считалось выполненным. Чужие действия в отношении объекта человека не волнуют – «Это не я! Я тут не при чем!».

Пендель не рассматривается вообще и может прийти только из вне (кто-то должен явно отдать приказ).

Если у человека имеется некоторое количество субстанции, условно именуемой как «совесть» или «ответственность», то он может попытаться выполнить свои действия «хорошо», т.е. – разобраться в теме и аккуратно выполнить правильный (с его точки зрения) набор действий.

Правда, поскольку выполняемое действие обычно не является чем-то полностью самостоятельным, а является частью какой-то цепочки, конечный результат которой зависит от выполнения всех действий, то достаточно одного «слабого» звена и результат получен не будет.

Все попытки мотивации сотрудников, все ухищрения для создания «командного духа» или «общей семьи» и т.д. и т.п., на самом деле пытаются заставить человека внести интересы предприятия(вернее – его владельцев)в круг «своих» интересов.

В этом смысле «капиталистический» тип мышления – наихудший вариант, т.к. сильно сужает круг того, что человек вообще может воспринят как «своё».

В результате, привыкший к подобному мышлению человек почти не поддается никаким методам мотивации и воспринимает работу как обузу, объем которой нужно уменьшать всеми доступными способами.

Все технологии «Проектного управления», «Бизнес-процессов» и прочего, призваны решать в первую очередь проблемы постановки задач, контроля их выполнения и согласования действий различных исполнителей для достижения конечного «общего» результата.

На практике – эти проблемы оказываются сверхсложными, а часто – практически не решаемыми в полном объеме и получается «как всегда» ...

Что же со всем этим делать? Для того, чтобы решить проблему радикально, нужно перевоспитывать людей. Нужно, чтобы человек научился воспринимать результат своего труда, как нечто, нужно ему самому, работать как на себя.

Капитализм для этого не подходит совершенно! Социализм – подходит вполне неплохо, хотя и не без изъянов. Но, смена строя в ближайшем будущем мало вероятна, поэтому не решая проблему глобально попытаемся бороться с отдельными ее последствиями.

Как? Да с помощью все тех же «Проектных технологий» и «Бизнес-процессов»! Другого ничего не придумали и вряд ли придумают. Но есть большое «НО»!

Все это достаточно сложно, с этими технологиями работает отдельная каста специалистов, которые изобрели свою терминологию, логику, инструментарий и т.д., разобраться в которых без специальной подготовки и не затратив на это кучу времени – невозможно.

Сложность существующих технологий и инструментария объясняется их универсальностью, т.е. – их можно применять всегда и на любом предприятии – будь это хоть ИП, хоть «Газпром».

Беда в том, что 99,9% методологии для ИП не потребуется, но выдернуть слова из песни не получится, иначе не будет работать вся «песня».

В результате, множество предприятий поменьше «Газпрома» вообще не пользуются никакими методологиями для решения описанных проблем и соответственно – не решают их совсем.

Самым большим моим достижением за всю практику я считаю выработку собственной методологии для решения указанных проблем. Основным ее свойством является простотаосвоения без обязательного специального обучения.

Получилось, конечно, не то чтобы совсем «для идиотов», но вполне можно освоить и применять самостоятельно без привлечения профессиональных консалтеров. В этом и была главная цель.

Хотя мозги при этом ломаются здорово, ибо в любом случае приходится осознать описанные выше «особенности» нашего мышления и их преодолеть.

На практике – вся наша сущность восстает против этого и реально вскипает мозг!