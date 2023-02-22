Житие в новых условиях. Автоматизация, бизнес-процессы, 1С

У нас изменился мир. Это факт. Относиться к этому можно как угодно, но это данность в которой нам всем теперь нужно жить. И жить очень долго, если не навсегда.

Изменилось очень многое. Цепочки поставок, отношения с поставщиками и клиентами, многое теперь недоступно и нужно искать замены и аналоги, изменились процессы в работе компании, логика и правила учета в результате этих изменений и куча еще всего.

В это посте я хочу обратить внимание читателей именно на изменения бизнес-процессах работу компании, в логике учета и необходимых изменениях в автоматизации (если таковая имеется).

Под ситуацию, как это всегда бывает, мгновенно появилась огромная куча предложений типа «мы вам все сделаем, за два дня и три рубля и наступит счастье».

Появилось и активизировалось огромное количество «цыган» самого разного толка и уровня, от откровенного мусора до довольно респектабельно выглядящих и вещающих товарищей.

Определить качество предлагаемого, если Вы сами не являетесь специалистом, бывает очень затруднительно.

Это как с доктором, кто его знает правильно он делает назначение или нет? Если сам не понимаешь в медицине, то никак этого не оценить.

Здесь я всегда советую внимательно прочитать договор на предлагаемые услуги.

Что собственно предлагается? Обычно, предлагаемое сводится к выполнению определенного перечня работ и выполнения работ по «заданию заказчика», т.е. – что запросите, то и выполнят.

Но, это как если бы доктор у Вас спрашивал какие лекарства Вам выписать.

Вам нужно, чтобы подрядчик взял на себя ответственность обеспечить работоспособность определенных участков Вашей компании, обеспечил возможность выполнения Ваших бизнес-процессов, обеспечил возможность действий в «особенных условиях Вашей компании», а не как у всех (как правило, у всех есть некие нюансы в работе типа «а у нас принято вот так», и именно они должны быть реализованы).

Этих нюансов бывает много и о них не так просто вспомнить прямо сейчас по заказу.

У меня есть маленькая шпаргалка как должно составляться ТЗ на автоматизацию, которую я даю моим клиентам.

Просто в качестве подсказки, чтобы не забывать нужные вопросы.

Предмет описания

Общее краткое описание задачи, терминов, объектов и зачем вообще нужен результат разработки.

Необходимо представлять не только как пользователь будет использовать раз-работку, но и зачем он будет ее использовать.

Представление процесса «от пользователя» информационной системы.

Описание процесса с точки зрения пользователя. Как он себе представляет нормальный процесс работы, куда нажимает, что видит и т.д.

Зависимости, соответствия и нештатные ситуации

Связанные вещи в процессе работы по принципу «Если тут выбрали А, то вот тут обязательно должно быть В или С».

Критерии приемки

По каким критериям будет приниматься результат разработки? Как выглядит процесс приемки.

По сути, аналогично идее схемы «Вишневое дерево» из методологии «Три ступени».

Чего быть не должно

Какие состояния системы или действия пользователя являются недопустимыми и их необходимо исключить и заблокировать.

Права, недопустимые сочетания документов, «исправление задним числом» и т.д.

Рекомендации по реализации

Рекомендации архитектора по способам и методам реализации задачи в информационной системе.

Какие использовать объекты, методы и т.д. Если эти рекомендации вообще нужны и есть.

Рекомендации по внедрению

Как должен происходить процесс внедрения разработки, кого и чему нужно обучить, какие подготовительные работы нужно провести в базе данных и т.д.

И вот в этом месте всегда возникает проблема – а Вы знаете свои бизнес-процессы? А Вы в этом уверены? А с чего Вы в это так уверенны?

Для ответов на эти вопросы у меня есть маленький тест «Четыре креста», который я описывал в более ранних публикациях. Попробуйте ответить на него.

Вы четко себе представляете свои новые процессы в раскладке вопросов шпаргалки?

Всегда, вообще без исключений, у всех с кем я работал за всю мою практику, возникает ощущение что ничего сложного в этом нет, все и так интуитивно понятно.

Мне почти всегда говорят, что я усложняю простой вопрос и в жизни все проще.

ЭТО НЕ ТАК!!! Вообще не так!

Но тем не менее, есть немало примеров, когда люди с упорством достойным лучшего применения продолжают искать простую волшебную таблетку после 3-4 неудач по причине того, что вопрос на самом деле не так уж и прост и сразу «из ума» сделать не получается. Новая таблетка и предлагающий ее гуру естественно находится очень быстро и процесс повторяется.

На это может уйти год и куча мучений и дерганий волос, но убежденность в том, что уж новая таблетка точно сработает (в старой просто люди были нехорошие и обманули) неизбывно!

Не ловитесь на сладкую приманку простых и быстрых решений. Это оправдывает себя очень редко.

Не стоит рассчитывать, что Вы окажетесь в числе редких везунчиков и у Вас все сделанное на авось левой рукой – сработает с первого раза.

Скорее всего, Вы огребете проблемы и в дополнению к тому, что решение по прежнему нужно искать добавится необходимость устранения последствий предыдущей попытки.

Есть отработанные технологии, как нужно описывать процессы, как нужно ставить задачи автоматизаторам и контролировать их исполнение. Не стоит стремиться к «простым решениям» всегда и везде. Хотя, конечно очень этого хочется.