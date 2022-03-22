Рейтинг Мазепы на основе списка «нецивилизованно» уходящих начнется с OBI

Рейтинг Мазепы – такая метафора появилась при сборе материала для списка иностранных компаний, которые уходят из России «нецивилизованно», т.е. оставляя долги, доставляя неприятности большому количеству сотрудников, клиентов и контрагентов.

Аналогия с известным предательством гетмана Мазепы во время Северной войны России и Швеции в эпоху Петра I, как мне кажется, для некоторых компаний будет весьма к месту. Возьмем, например, уход такой крупной компании как OBI.

На прошлой неделе эта компания, у которой более 25 крупных магазинов и почти 5000 сотрудников в различных городах России, внезапно отключила IT-систему, сайт и ничего публично не объяснила по поводу механизма сворачивания деятельности. Один из крупных кредиторов OBI, который вел переговоры об оплате уже появившегося долга, получил от работников этой сети информацию, что они не знают, как дальше будут развиваться события.

При этом, на основном сайте OBI в списке стран, где ведется деятельность, Россию уже исключили. В немецких отраслевых изданиях опубликованы жесткие заявления о причинах полного прекращения бизнеса в России. Российские региональные СМИ, учитывая заметность этой сети во многих крупных городах, пишут как о приостановке деятельности, так и о просто техническом сбое. Интересно, что оперативно в юридическом и PR плане прореагировали трудовая инспекция в Нижегородской области, которая не только вынесла предписание, но и сообщила об этом СМИ.

В список компаний, уходящих с долгами, на прошлой неделе OBI не попала, т.к. у российских организаций холдинга практически отсутствуют крупные суды и долги. ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай Своими Руками», ООО «Сделай Своими Руками – Казань», ООО «ОБИ Прямой Импорт и Поставки» имеют достаточно прозрачную структуру (их участники: Оби Гмбх (Obi Gmbh) (Германия) и Оби Холдинг Гмбх, ООО (Германия)) и руководителей-иностранцем (кстати, тот же Макдональдс сменил экспата на россиянина еще в феврале). Формально отсутствуют следы начала ликвидации (а это наиболее логичный юридический механизм при таких категоричных заявлениях) или запуска недобросовестных схем типа управляемого банкротства.

Как мне кажется, что собственник холдинга OBI будет использовать схему добровольной ликвидации как наиболее подходящую заявленному полному сворачиванию деятельности. Эта схема весьма сложна и может переходить в банкротство, но тут важно четко объявить о своих планах.

Включение OBI в Рейтинг Мазепы актуально в связи с тем, как оформляется уход из России, а не в связи с уходом как таковым. Место в рейтинге будет зависеть от того на сколько людей и компаний негативно повлияет этот уход. Речь идет о неисполнении обязательств перед работниками, контрагентами и т.д. Почти 5000 работников, миллионы потребителей и тысячи контрагентов – это достаточно много. Некоторые из них сейчас в разной степени могут нервничать из-за неопределенности. Кроме количественного фактора в Рейтинге Мазепы должен учитываться и качественный. Например, внезапное объявление о прекращении работы MasterCard и VISA наиболее существенно ударило по россиянам зарубежом. Эта неприятность, как мне кажется, существеннее, чем сложности покупателя какого-либо товара в OBI, который столкнется со скрытыми дефектами покупки и необходимостью защищать свои права как потребителя. Качественную характеристику поможет оценить привлечение экспертов, которые помогут распределить нецивилизованно уходящие из России компании по местам в Рейтинге Мазепы.

Интересно, что Петр I, узнав о предательстве Мазепы, решил наградить его орденом Иуды. Возможно, скоро будет актуально возрождение этой награды.