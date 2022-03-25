Российская модель коллекторства должна появиться из осмысления существующих и возможных внесудебных методов решения долговых проблем в сложных социально-экономических условиях России.

Модель – это, с одной стороны, упрощение реальной жизни с выделением наиболее важных черт, а, с другой стороны, она может стать основой для развития как образец, к которому надо стремиться. В этом развитии коллекторства актуально исправление множества моментов, которые сейчас вызывают критику.

Российская модель коллекторства, по нашему мнению, должна учитывать следующие особенности российского общества:

1) Важность справедливости.

2) Многонациональность и особенности регионов.

3) Остатки советского менталитета.

4) Правовой нигилизм и низкую финансовую грамотность.

5) Отсутствие культуры компромисса и медиации.

6) Креативность.

Разберем каждый из этих пунктов с точки зрения актуальных проявлений и возможных направлений коррекции развития коллекторства как преимущественно внесудебного возврата задолженности граждан.

1) Важность справедливости.

Вера в справедливость упоминается в Преамбуле Конституции России. Некоторые исследователи отдельно отмечают, что справедливость в общественном сознании россиян имеет большее значение, чем законность действий.[2] Методолог В.М.Розин, анализируя справедливость и право подчеркивает, что надо делать различие между «справедливостью, гарантированной властью и законом, справедливостью, как ее понимает отдельный человек (можно ее назвать «персональной») и справедливостью, декларируемой обществом».[3]

Применительно к долговым конфликтам вопрос справедливости может вставать в следующих случаях:

- на долг начислены слишком большие проценты, пени и штрафы (одно время это было свойственно микрофинансовым организациям (МФО), но сейчас такая практика сильно ограничена законодательством);

- кредитор или коллектор отказывается учитывать при взыскании реально имеющиеся у должника обстоятельства, препятствующие погашению задолженности (болезнь, потеря работы и т.д.);

- в процессе работы с долгом использует обман или психическое насилие, неэтичные методы (эти моменты учтены в достаточно жестком действующем ФЗ-230, регламентирующем коллекторскую деятельность).

Кроме изменения законодательства и практики его применения, учету справедливости могла бы способствовать, своего рода, «сортировка» долгов. В ее рамках от общей массы долгов отделяли ли бы требования к добросовестным должникам, которые испытывают проблемы с возвратом задолженности по объективным причинам. Таким должника необходимо скорее помогать, чем мотивировать. Именно для этого уже запущен проект #заплатизадругого.[4]

Также формировать представление о справедливости работы коллекторских агентств могло бы распространение информации о встречающихся случаях работы по социально значимым долгам – алиментным, зарплатным, потребительским. Речь идет о ситуациях, когда клиентом специализированной организации является не крупный кредитор, а простой человек, который не может получить деньги с недобросовестных должников, в том числе, корпоративных. Такого рода услуги оказывают в основном небольшие коллекторские агентства из регионов.

2) Многонациональность и особенности регионов.

Многонациональность, как и справедливость, упоминается в самом начале российской конституции. Представители разных национальностей часто сильно отличаются по своим культурным нормам, эмоциональным реакциям, в том числе, на такую стрессовую ситуацию как требование возврата задолженности.

Кроме национальных особенностей необходимо учитывать региональные. Например, влиять на собираемость долгов могут проблемы градообразующего предприятия, которое сокращает или задерживает заработную плату.

Все эти моменты должны учитывать специалисты по возврату проблемных долгов.

3) Остатки советского менталитета.

Большое количество должников, с которые работают коллекторы, получили воспитание еще в советское время. В результате они считают, что государство им должно… в том числе, защиту от коллекторов и кредиторов. Эти утверждения часто не основаны на действующем законодательстве и являются рудиментом иждивенческой жизненной позиции. Однако коллекторы должны учитывать эти особенности менталитета некоторых должников и помогать им понять, что государство через законы и деятельность правоохранительных органов защищает от незаконного взыскания долгов, но, одновременно, оно разрешило и регламентировало цивилизованную коллекторскую деятельность.

Стоит отметить, что советский менталитет имеет и положительные последствия для долговой дисциплины. Например, большинство пенсионеров стараются не допускать просрочки в оплате любых обязательств даже если имеют весьма небольшие доходы.

4) Правовой нигилизм и низкая финансовая грамотность.

Правовой нигилизм, недостаточная финансовая и юридическая грамотность отчасти тоже наследие советского периода и неоднократной смены «правил игры» на памяти нескольких поколений. Раньше спекуляция была преступлением, потом умением устроиться в жизни и стать «новыми русскими», а теперь обычной предпринимательской деятельностью. В результате люди понимают, что нормы законодательства могут измениться и вообще действуют не для всех. Хотя сейчас государство через антикоррупционную кампанию показывает, что неприкасаемых нет, такие мысли остаются у многих, в том числе, должников.

Учет указанной особенности в коллекторской деятельности происходит через консультационную составляющую. Иногда специалистам по взысканию приходится переводить с юридического и банковского на обычный человеческий язык положения кредитных договоров и норм действующего законодательства.

Интересно, что анализ обсуждений на одном из антиколлекторских сайтов показал, что именно юридическая грамотность коллектора вместе со спокойствием и готовностью объяснять, а не «давить» вызывают наибольшее уважение у должников.

5) Отсутствие культуры компромисса и медиации.

Основой для развития медиации и вообще стремления к компромиссу в европейской культуре считают особенности развития средневековых городов, население которых должно было учитывать требования феодалов, церкви и различных гильдий. Решение многочисленных спорных вопросов требовало умения договариваться. В России большую часть ее истории от населения требовалось исполнение установленных верховной властью правил, а несогласные уходили на границу ее огромной территории (казаки, старообрядцы, первопроходцы и т.д.), где могли жить по собственным нормам.

В настоящее время «сбежать» от государства и его норм практически некуда и соответственно все более актуальными становятся медиативный подход, в рамках которого может достигаться компромисс. Соответственно, стоит задуматься об актуальность и возможности развития «долговой медиации» как особой разновидности примирительных процедур наряду с семейной и другими видами медиации.

6) Креативность

Поиск необычных вариантов решения проблем свойственен как кредиторам/коллекторам, так и должникам. При этом часто творчески перерабатываются стандартные методы работы с долгами, в том числе, сложившиеся в зарубежной практике. К сожалению, часть креатива коллекторов выходит за границы разумного и справедливого. Например, большую критику вызывали оскорбительные коллажи и объявления, связанные с должниками, «живопись» в подъезде и т.д.

Актуальна тщательная проработка креативных методик работы с долгами с позиции эффективности и законности.

Обсуждение предложенных и иных особенностей российского менталитета, которые проявляются в ситуации долгового спора, особо актуально сейчас, когда накоплен уже опыт законодательной регламентации коллекторской деятельности, но сохраняется общественная критики сложившейся практики возврата задолженности граждан. Появление и развитие российской модели коллекторства, вряд ли, снимет все противоречия, которые свойственны долговым конфликтам, но решение сложных задач всегда было отличительной чертой жизни в России.

[1] Разработке именно российской модели коллекторства способствовало проведение обучения внесудебной работе с долгами в других странах, прежде всего, Вьетнаме http://collectori.ru/index.php?newsid=565

[2] Кулыгин В.В.Уголовное право, правосознание, справедливость//Уголовное право. 2003. № 1.- С. 119-120

[3] Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ. – М.: Nota Bene, 2003. – С. 268.

[4] Жданухин Д.Ю. Работа с добросовестными должниками: возможности системного краудфандинга // Банковское кредитование, №2, 2021,