Рейтинг Мазепы: OBI, Адидас, KIABI и Karen Millen

На неделе с 21 по 27 марта появились данные для включения в список нецивилизованно уходящих из России компаний (Рейтинг Мазепы) Адидас, KIABI и Karen Millen, в дополнение к OBI. По всем названным организациям появилась информация о достаточно крупных долгах и отсутствии конструктива во взаимодействии с кредиторами. OBI, Адидас и Kiabi задолжали (по информации судов и СМИ) арендодателям, а Karen Millen – российским партнерам.

Компания ОБИ, к сожалению, за прошедшую неделю не прояснила публично свою позицию по поводу юридического механизма ухода из России. Одно из юридических лиц холдинга – ООО «ОБИ ФЦ», получило иск от арендодателя ООО «ОСКО», связанного с торговым центром «Гарден Сити» в Санкт-Петербурге. Сумма иска почти 30 миллионов рублей. Возможно, это просроченная арендная плата за отдельное здание. Сходные долги, с учетом региональных цен на аренду коммерческой недвижимости, могут быть по другим городам, где были магазины этого немецкого бренда. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин считает, что иск может носить характер информационного (PR) удара, т.к., с чисто юридической точки зрения, кредитор вряд ли успел соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Интересно, что в рамках иска могут быть заявлены обеспечительные меры, например, запрет на регистрационные действия с ООО «ОБИ ФЦ».

О наличии просрочки по оплате аренды со стороны Адидас сообщил владелец торгового центра в Екатеринбурге депутат регионального законодательного собрания Владимир Смирнов. Возможно, именно статус депутата и патриотическая общественная позиция подтолкнули его к распространению информации тогда, как другие арендодатели пока молчат о просрочке оплаты со стороны известных брендов.

Kiabi и Karen Millen накопили долги еще до начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. С ООО «КЕРУСКА» (бренд KIABI) судится арендодатель ООО «Виктор и Ко Мега Парк» (самарский ТЦ Космопорт). Интересно, что сумма иска 65 миллионов рублей включает в себя упущенную выгоду и потерю арендной платы и операционных услуг в период с 30 сентября 2022 года по 7 февраля 2025 года. Вероятно, по такому пути пойдут арендодатели других крупных компаний, включая ОБИ, с которыми были заключены долгосрочные договоры аренды.

KAREN MILLEN FASHION LIMITED (известный британский бренд женской одежды) задолжало своему российскому партнеру - ООО «КМ7» (ИНН 7707356815) 232 миллиона рублей (точнее почти 3 миллиона фунтов стерлингов) по Решению Арбитражного суда города Москвы еще в 2020 году. Однако решение суда до сих пор не исполнено, а компания ушла из России как сейчас уходят многочисленные люксовые бренды. Исполнение решения зарубежом сейчас весьма проблематично, что делает актуальным создание специального «банка плохих долгов», который помогал бы российским кредиторам добиться получения хотя бы части своих денег от иностранных должников.

Пока Рейтинг Мазепы пополняется не очень быстро из-за надежды российских кредиторов на добросовестность уходящих или приостановивших деятельность иностранных компаний. К сожалению, большинство из них даже в части PR-сопровождения не демонстрируют примеров честного, открытого, иными словами, цивилизованного сворачивания деятельности. Поэтому пока название Рейтинг Мазепы по аналогии с известными историческими событиями петровской эпохи выглядит обоснованным.