Рейтинг Мазепы: обеспечительные меры на имущество ООО «Призма», затишье и слухи

На неделе с 04 по 10 апреля 2022 года ярких событий, связанных с уходящими или приостановившими деятельность в России иностранными организациями не наблюдалось. Одновременно, появляется информация о подготовке к большим изменения, например, по OBI, где российские менеджеры и зарубежные владельцы, похоже, находятся в конфликте. По слухам на это неделе появится информация о «продаже» компании.

Из общего ряда выделяется ситуация с удовлетворением обеспечительных мер по иску к ООО «Призма» (дело А56-31875/2022) – сети супермаркетов в Санкт-Петербурге. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области написал следующее:

«… Заявителю стало известно из открытых источников: публикация в интернет-издании fontanka.ru от 13.03.2022г. https://www.fontanka.ru/2022/03/13/70505078/ а также из сообщения размещенного на официальном сайте PRISMA от 04.04.2022г. https://www.prismamarket.ru/magazine/detail/s-group-pokidaet-rf/, холдинг S-Group принял решение прекратить операционную деятельность в Российской Федерации. Ответчик не уведомлял Заявителя о прекращении операционной деятельности и фактически прекратил осуществление торговой деятельности в арендованных помещениях. В настоящий момент арендованные помещения не используются Ответчиком по целевому назначению. Заявитель, с учетом уже совершенных Ответчиком действий по ничем не мотивированному прекращению фактической деятельности, отсутствия оплаты платежа по Договору, а также в силу того, что Ответчик управляется организациями расположенными в Финляндии включенной, как государство – член Европейского союза в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.04.2022г. № 430-р) опасается дальнейшего неисполнения Ответчиком принятых на себя обязательств в рамках действующего Договора…»

Интересно, что ходатайства по обеспечительным мерам, которые заявлялись в исках к OBI и другим организациям из Рейтинга Мазепы, не были удовлетворены. При этом, арбитражные суды очень редко накладывают обеспечительные меры, но нецивилизованный уход из России посчитали достаточным основанием, чтобы дополнительно защищать российского арендодателя.

Идет юридическая работа по уже поданным искам. ООО «Адидас» оспаривает аномально быстро полученные приказы. Также оплачиваются долги, которые взыскиваются уже в рамках исполнительного производства. Также обращает на себя внимание, что в ООО «Адидас» сменился генеральный директор. Вместо иностранца - Руперта Джорджа Кэмпбелла руководителем организации стал Соколов Антон Валентинович, который ранее был вице-президентом Адидас СНГ.

Новые иски на небольшие суммы появляются к многим организациям из списка, уходящих из России или приостановивших деятельность.

Создание Штаба, который занимался бы разработкой схем работы с долгами в период моратория и особое внимание уделял долгам недобросовестно уходящих иностранных компаний, обсуждалось на заседании Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров 08 апреля 2022 года.