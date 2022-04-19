Рейтинг Мазепы: странная продажа OBI, новые иски и отказ в снятии арестов

11-17 апреля 2022 года мониторинг ситуации уходящих или приостановивших деятельность в России иностранных организаций показал накопление исков от арендодателей, отказ в снятии обеспечительных мер и отсутствие большого вала долгов. Наибольшее внимание привлекла новость о продаже бизнеса OBI в России.

По OBI пока отсутствуют юридические детали (кто конкретно выступает покупателем долей в российских юридических лицах и т.д.), т.к. сделка согласуется ФАС. Юристы, которые имеет отношение к сделке, дают несколько противоречивые комментарии. Например, Борис Любошиц фигурирует то как консультант, то как предприниматель, приобретающий бизнес. К сожалению, в практике Центра развития коллекторства был пример ЗАО «Мосмарт», когда кредиторов-поставщиков «перебросили» в ООО «Инвестиции и ресурсы» и, после непродолжительного периода работы гипермаркетов Мосмарт в новой конфигурации, началось окончательное банкротство.

Новые иски арендодателей за неделю появились к ООО «Адидас», ООО «Макдональдс». Поставщики начинают более активно судиться с ООО «Ашан».

На прошедшей неделе ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» дважды отказали в отмене ранее наложенных обеспечительных мер. Соответственно, отмеченная в прошлом обзоре тенденция по наложению обеспечительных мер в случае споров с уходящими или зависшими компаниями сохраняется.

Все больше организаций объявляют о закрытии магазинов. На прошедшей неделе к ним присоединился L'Occitane. Одновременно, многие косметические иностранные бренды продолжают работать в России, несмотря на долговые проблемы своих партнеров. Например, ADEN Cosmetics активно поставляет свою продукцию через ИП Кох Валерий Рохусович, который недавно проиграл суд в Германии по крупному долгу.