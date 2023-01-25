7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

Итак, вот перечень вопросов, которые я разместила в чате телеграм-канала Минфина 👇

Мне кажется, что это ключевое из того, что:

горит, можно отнести к компетенции Минфина.

Всего вопросов 7.

Вопрос 1

О сроках платежей при условии, что бизнес не подает в 2023 году уведомления об исчисленных суммах налогов

В соответствии с 263-ФЗ в 2023 году бизнес может вместо уведомлений об исчисленных налогах, взносах, сборах передавать в ФНС распоряжения (то есть платежки, в которых указан исчерпывающий перечень реквизитов для идентификации платежа).

Однако по тому же закону уведомления направляются до 25 числа, а платежки по совокупной обязанности - до 28 числа.

Вопрос: если распоряжения заменяют обязанность подавать уведомления, то каков в 2023 году срок платежей по налогам: 25 или 28 число?

Вопрос 2

Ставки НДФЛ при перечислении зарплаты за декабрь 2022 года в декабре и январе

Согласно письму ИФНС от 11.01.2023г. № ЗГ-3-11/125@ зарплата за первую половину декабря 2022г., выплаченная в декабре 2022 г., является доходом 2022г. и должна отражаться в 6-НДФЛ за 2022г., а заработная плата за вторую половину 2022г., выплаченная в январе 2023г., является доходом 2023г. и НДФЛ должен исчисляться и удерживаться по правилам 2023г. (263-ФЗ).

А теперь – к конкретным примерам.

Компания перечислила зарплату за первую половину декабря в декабре 2022 года, а за вторую половину – в январе 2023 года, НДФЛ с зарплаты за первую половину декабря 2022г., как и положено, не исчислялся и не удерживался при выплате.

Как в таком случае исчислить НДФЛ с зарплаты за декабрь, если совокупный доход сотрудника в 2022 году превысил 5 000 000 рублей? При этом превышение произошло в июле 2022 года и в декабре 2022 года (2 сотрудника).

По каким ставкам исчислять и удерживать НДФЛ с заработной платы за первую половину декабря 2022, выплаченную в декабре 2022 , и за вторую половину декабря 2022, выплаченную в январе 2022?

Вторая ситуация:

Заработная плата за ноябрь 2022г. (или другие более ранние месяцы) не была перечислена своевременно, при этом в силу превышена лимита дохода 5 000 000 рублей ставка по НДФЛ составляет 15%. Задолженность перед сотрудником погашена в январе 2023г. По какой ставке должен быть исчислен и удержан НДФЛ? По ставке 15%, т.к. это зарплата за периоды 2022 года, или по 13%, т.к. доход выплачен уже в январе?

И как отразить в отчетности 6-НДФЛ эти операции?

На каком основании не показывать доход и исчисленный НДФЛ в 2022г., если согласно п. 2 ст. 223 НК в 2022 при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом)?

Вопрос 3

Процедура уменьшения УСН/ПСН на уплаченные страховые взносы

ИП совмещает УСН с наемными работниками и ПСН с наемными работниками. ПСН есть не только по месту регистрации, но и в других регионах.

До 1 января 2023 года платили фиксированные взносы по месту регистрации поквартально, сдавали в каждую ФНС по месту получения патента уведомления на уменьшение оплаченных страховых взносов (КНД 1112021).

А как теперь быть?

Помимо Уведомления (КНД 1112021) предоставлять заявление о распоряжении (см письмо ФНС) КНД 1150057?

Его подавать в ФНС по месту регистрации с указанием ОКТМО регионов, где действует ПСН или же в каждую ФНС по месту учёта?

И этот вопрос тоже к разговору о том, точно ли при принятии закона 263-ФЗ инициаторы и авторы оного добились того, чего хотели? В пояснительной записке сказано, что закон разрабатывался для того , чтобы избавить бизнес от заполнения платежек с разными реквизитами. Вместо них уведомления и заявления? Так ещё , если уведомление своевременно не подать, штраф прилетит 200 рублей за каждое. Это точно про улучшение делового климата и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы?

Я - не уверена.

А вы?

Вопрос 4

Об упрощенной процедуре ликвидации юрлица

Не про ЕНП и ЕНС, но очень важно для МСП.

Есть проект закона : https://sozd.duma.gov.ru/bill/164662-8

Напомню главное из него:

С 1 июля 2023 года в законе о госрегистрации юрлиц должна была появиться новая статья – об упрощенном порядке ликвидации субъекта МСП в связи с прекращением своей деятельности.

Участники ООО, принявшие решение о прекращении деятельности, вправе направить в регистрирующий орган заявление об исключении из ЕЮРЛ в особом порядке.

Если заявление будет подписано всеми участниками через ЭДО, то нотариального удостоверения их подписей не понадобится. В заявлении участники подтвердят, что рассчитались с кредиторами, хотя бы за 1 день юрлицо исполнило обязанность по представлению всей налоговой отчетности.

У ФНС будет 5 дней на принятие решения об исключении из ЕГРЮЛ, но только при одновременном соблюдении нескольких условий.

Законопроект направлен в Госдуму направлен на упрощение порядка исключения юридического лица, являющегося субъектом МСП, из ЕГРЮЛ по решению учредителей (участников).

Инициатором документа является Правительство, то есть и Минфин тоже. Без него такого рода вопросы не плывут, не едут, не утверждаются, не одобряются.

Вопрос: почему законопроект застрял на первом чтении ? У вашего министерства есть рычаги для того, чтобы законопроект приняли быстрее.

Вопрос 5

О сроках внесения изменений в приказ Минфина за № 107н

Про платежи по налогам в переходный период 2023 года

Минфин предлагает внести изменения в свой приказ от 12 ноября 2013 года за № 107н, устанавливающий правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денег в уплату налогов, взносов, сборов.

Проект приказа висит на сайте проектов нормативных документов (https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=132827), идет обсуждение и сбор замечаний.

Переходный период уже идет, у бухгалтеров, руководителей, предпринимателей масса вопросов, а приказ еще в стадии обсуждения.

Бизнесу срочно нужен регламент исполнения закона 263-ФЗ в части порядка составления платежных поручений (то есть распоряжений, как написано в НК РФ).

Он должен был быть готов уже 1 января, размещен на портале правовых документов и изучен финансовыми директорами, бухгалтерами, предпринимателями и другими лицами, ответственными в бизнесе за составление платежек и уплату налогов.

Сегодня - 23 января. Прошло более 3 недель с начала действия закона, а ни банки, ни бизнес не знают как составлять платежки для перечисление налогов.

Поэтому нам нужен мораторий на взыскание, начисление пени и штрафов в связи с тем, что Минфин и ФНС оказались не готовы к исполнению закона. На весь январь 2023 года. И до той поры, пока не будет доступен текст зарегистрированного Минюстом приказа о внесении изменений в 107н.

Вопрос 6

Свод технических вопросов по применению ЕНС/ЕНП

Технические вопросы по применению ЕНС/ЕНП:

Нужно ли подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов и взносов при погашении задолженности по налогам за периоды до 31.12.2021 года? Каков порядок заполнения уведомления в этом случае? Нужно ли подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов и взносов, если сотруднику выплачено вознаграждение по договору аренды транспортного средства без экипажа? Каков порядок заполнения уведомления в этом случае, если его надо подавать? Про фиксированные страховые взносы, уплачиваемые ИП: каким образом будет уменьшаться УСН «доходы» и стоимость патента при ПСН, в случае платежей с разбивкой в течение года? ФНС пишет, что надо подавать заявление на зачет положительного сальдо ЕНС. Однако не понятен тогда момент, в который стоимость патента или налоговая обязанность по УСН будет уменьшаться: в момент направления заявления? В момент его принятия? В момент появления в л/к налогоплательщика соответствующей записи?

Вопрос 7

Вопрос про невыполнение поручения В.Путина о пересмотре лимитов выручки по УСН/ПСН и отнесения к субъектам МСП, а также снижении тарифа страховых взносов для МСП

10 апреля 2022 года на сайте Кремля был размещен перечень очередных поручений Правительству. Среди прочего была тема снижения ставки страховых взносов до 15% для всех МСП, а также пересмотр лимита выручки для УСН/ПСН и отнесения к субъектам МСП.

Срок для раздумий был 15 июля того же года.

После этого было письмо Минфина с ответом по поводу увеличения лимита по ПСН (письмо от 17 ноября 2022 г. N 03-11-11/112039).

6 сентября состоялось заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Один из присутствовавших – А.Калинин, председатель Опоры России – посетовал на ограничения в 100 человек и стоимость ОС до 150 млн. руб. для применения УСН.

В.Путин ответил ему:

«Я понимаю. Мы много раз к этому снаряду подходили на различных совещаниях. Давайте запишем: проработать ещё раз. Я понимаю, здесь можно даже не вдаваться в детали. Но я думаю, что Вы правы, эти параметры можно двигать, мне кажется».

Для любителей почитать первоисточник здесь.

Вот данные , которые собрал ЭС Комитета Госдумы по МСП по теме инициативы об увеличении лимита выручки для отнесения к субъектам МСП.

1. Предложение распространить тариф страховых взносов 15% на всю зарплату, независимо от ее размера получило поддержку 55 регионов из 60, принявших участие в обсуждении этого вопроса (то есть 92% «за»).



2. Предложение для отнесения к субъектам МСП установить на 2022 год величины доходов: микро – 200 млн. руб. (сейчас 120); малые – 1,2 млрд. руб. (сейчас 800); средние – 3 млрд. руб.(сейчас 2 млрд.), в последующем применять индексный метод поддержали 54 регионов из 60, то есть 92% «за».



3. Предложение для отнесения к субъектам МСП критерий по численности не применять поддержали 52 региона или 87% от всех, кто принял участие в обсуждении вопроса.



4. Предложение установить предельную величину дохода для применения УСН в 2022 году 300 млн. руб.(сейчас 219), а в последующем применять индексный метод (хотя он и сейчас применяется) поддержали 48 регионов или 80%.



5. Предложение установить предельную величину дохода для применения ПСН в 2022 году 80 млн. руб.(сейчас 60 млн.) и в последующем применять индексный метод поддержали 50 регионов (83% из участвовавших в обсуждении). Источник: https://t.me/doingbusinesstogether/1244

Почему по состоянию на 23 января 2023 года этот вопрос не сдвинулся с мертвой точки?

Понимаю, что поручение Президента было дано в контексте «рассмотреть вопросы». Но почему «к этому снаряду» уже неоднократно подходили, а воз и ныне там?

Ведь вопрос не только в том, сколько предпринимателей выходит за рамки применения УСН, а сколько из них вынуждены дробить свой бизнес для того, чтобы «пролезть» в тот или иной режим, ибо за пределами спецрежимов жизни нет. Между УСН и ОСН пропасть, перепрыгнуть которую не каждому по силам.

В идеале нужны:

Срочные разъяснения Минфина по этим вопросам Решить вопрос с ювелирной отраслью Объявить мораторий на применение ЕНС и ЕНП до той поры, пока не будут внесены изменения в закон, позволяющие бизнесу реально упростить жизнь Нужен мораторий на пени, штрафы и блокировки счетов

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