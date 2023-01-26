При перечислении ЕНП в поле ОКТМО указывать либо «0» либо код из 8 знаков

Приказ Минфина, устанавливающий правила указания реквизитов в платежках на перечисление налогов, еще бродит по коридорам Минюста.

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Поэтому ФНС, с заботой о налогоплательщиках, на своем сайте рекомендует

При перечислении ЕНП в поле ОКТМО указывать:

  • либо «0»;

  • либо код, присвоенный территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с ОКТМО, состоящего из 8 знаков; при этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0».

Таким образом, если банк не принимает платежу с «нулевым» ОКТМО, то в данном поле следует указать «любое существующее» значение ОКТМО, состоящее из 8 знаков. Деньги будут приняты налоговым органом и учтены на ЕНС налогоплательщика в качестве ЕНП.

При перечислении налогов, если организация или ИП использует в 2023 году платежки вместо уведомлений об исчисленных суммах налогов, поле ОКТМО указывать:

  • либо значение ОКТМО по месту учета,

  • либо значение ОКТМО по месту осуществления юридически значимых действий.

💡Ваша ФНС : https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/kb/

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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