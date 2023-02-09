ФНС настаивает, что заявление о зачете переплаты на ЕНС надо подавать в электронной форме

ФНС настаивает на том, что заявления о зачете переплаты на ЕНС в счет предстоящей обязанности надо подавать только через интернет.

С 1 января 2023 года налогоплательщики по умолчанию перечисляют налоги и взносы в виде ЕНП.

Поступившие суммы учитываются на ЕНС налогоплательщика.

Если на нем образуется положительное сальдо, вы можете обратиться в инспекцию с заявлением о возврате или зачете денег.

Ранее заявление о зачете по налогам можно было подать как в электронном виде по ТКС, так и на бумаге. Но с этого года правила зачета изменились.

Теперь заявление о зачете налогоплательщик может подать в ИФНС по месту своего учета только в электронной форме через интернет.

А именно:

по ТКС, подписав усиленной квалифицированной ЭЦП,

через л/к налогоплательщика, подписав электронной подписью (усиленной квалифицированной или неквалифицированной).

Инспекция проведет зачет (полностью или частично) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного заявления.

Бланк такого заявления утверждены приложениями № 3 и № 4 приказа ФНС от 30.11.22 № ЕД-7-8/1133@.